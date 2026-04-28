EU-budgettet under debat: Skal det vokse til over 2.100 milliarder kroner?

Europa-Parlamentet har stemt for et budgetforslag på 2.100 milliarder kroner fra 2028, men der er stor uenighed blandt medlemslandene om finansieringen. Debatten om EU's fremtidige budget er i fuld gang.

En skulptur, der forestiller euro-valutasymbolet, pryder billedet foran den tidligere hovedbygning for Den Europæiske Centralbank (ECB) i Frankfurt. Dette visuelle symbol står i kontrast til den komplekse debat, der udspiller sig om EU's fremtidige budget.

Spørgsmålet er, om EU's årlige budget skal stige til omkring 2.100 milliarder kroner – eller endda mere. Et sådant beløb er ikke blot betydeligt, det er potentielt skræmmende. For at sætte det i perspektiv, ville et budget på 2.100 milliarder kroner betyde en årlig bidrag på cirka 4.700 kroner fra hver eneste EU-borger. Denne størrelsesorden forklarer den betydelige politiske modstand, der møder forslaget om et større EU-budget.

Modstanden blev tydelig under afstemningen i Europa-Parlamentet tirsdag i Strasbourg, hvor parlamentarikerne skulle stemme om deres forslag til det fremtidige budget. Europa-Parlamentet har med et flertal på 370 stemmer ud af 720 godkendt et budgetforslag på omkring 2.100 milliarder kroner årligt fra 2028 og frem. Dog var det langt fra en overvældende sejr, da 201 parlamentarikere stemte imod, og 84 hverken stemte for eller imod.

Den danske delegation var splittet; kun politikere fra Moderaterne, SF og de Radikale støttede forslaget, mens de resterende danske medlemmer enten stemte imod eller afholdt sig. Det er vigtigt at forstå, at diskussionen ikke handler om budgettet for det kommende år, men om rammen for EU's budgetter over de næste syv år, fra 2028 til 2034. Europa-Parlamentet og EU's medlemslande er derfor i gang med at fastlægge både budgettets størrelse og hvordan pengene skal allokeres.

Forhandlingerne er komplekse og præget af dybe uenigheder. Seneste EU-topmøde på Cypern afslørede markante forskelle i holdningerne. Tyske Friedrich Merz argumenterede for, at budgettet ikke bør øges, og at eventuelle ekstra midler til forsvar bør findes ved at skære ned på andre områder, såsom samhørighedspolitikken, der støtter de mindre velhavende regioner. Omvendt insisterede lande fra Central- og Østeuropa samt Sydeuropa på, at regionalstøtten og landbrugsstøtten skal bevares.

Den generelle konsensus blandt medlemslandene er, at ingen ønsker at betale mere til EU-kassen. For at finansiere et større budget foreslår Europa-Parlamentet nye indtægtskilder, herunder en europæisk CO2-afgift, en skat på store grænseoverskridende virksomheder, en tobaksafgift og afgifter på elektronikaffald og tech-firmaer. Disse forslag møder dog ikke bred opbakning, og parterne står stadig langt fra hinanden. Udfordringen er klar: mange ønsker at bruge flere penge, men ingen kan blive enige om, hvor pengene skal komme fra.

Nogle lande, som Frankrig, har foreslået fælles låneoptagelse, men dette møder modstand fra lande som Tyskland





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EU-Budget Europa-Parlamentet Finansiering EU-Politik Økonomi

United States Latest News, United States Headlines

