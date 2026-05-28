Etageejendom i brand: Naboer beskriver chok og ildhurra

En etageejendom brød i brand i nærheden af Rebecca Riis Hansens bolig. Hun var et af de øjenvidner, der stod og så på, mens flammerne hurtigt spredte sig og vinduerne eksploderede. Over 30 menneskers hjem blev ramt, og blandt beboerne er mange gamle og ældre.

Rebecca Riis Hansen oplevede en stor chok, da en hel etageejendom i nærheden af hendes bolig brød i brand torsdag aften. Hun var i færd med at tilberede aftensmad, da hun bemærkede en skygge, der blokerte solen.

Nysgerrigt gik hun ud for at undersøge, og hun så straks stikflammer, der havde taget fat i en etageejendom blot to boligblokke væk. Hun beskriver situationen som vanvittig og skræmmende, og fortæller, at vinduerne eksploderede, mens hun og andre naboer stod og så på. Store stikflammer kom ud fra bygningen, og de kunne høre, at glasset klingrede, da det eksploderede. Løbende så de, at flammerne spredte sig hen over taget.

På blot to minutter havde ilden taget kraftigt fat. Rebecca Riis Hansen og de andre beboere i området stod tilbage lamslåede over synet. De så folk, der sad og græd, da hele deres hjem og liv gik op i flammer. Der var over 30 mennesker, hvis hjem var i brand.

Hun stod side om side med andre og så på branden, da hun pludselig hørte ruderne eksplodere. Folk var helt lamslået. Der er fortsat ingen tidshorisont for, hvor længe beredskabet vil være til stede, men det forventes, at de vil være der flere timer endnu. Rebecca Riis Hansen bemærker, at mange gamle og ældre mennesker bor i området, hvilket gør situationen ekstra Alvorlig





