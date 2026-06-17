Et tredje iransk tankskib med råolie passerer flådeblokade i Mellemøsten

TankerTrackers har konstateret, at et tredje iransk tankskib med råolie er passeret den amerikanske flådes blokadezone i Mellemøsten. Det rapporteres af hjemmesiden TankerTrackers.com, som overvåger olietransport og olielagre. Ifølge digitale sporingsdata og satellitbilleder har Iran nu eksporteret råolie for første gang på to måneder.

TankerTrackers har konstateret, at et tredje iransk tankskib med råolie er passeret den amerikanske flådes blokadezone i Mellemøsten . Det rapporteres af hjemmesiden TankerTrackers.com, som overvåger olietransport og olielagre.

Ifølge digitale sporingsdata og satellitbilleder har Iran nu eksporteret råolie for første gang på to måneder. Dette sker lige før forhandlingerne om en fredsaftale mellem USA og Iran er sat i gang i Schweiz. USA og Iran ventes at begynde drøftelser fredag på Bürgenstock-resortet i Schweiz. Udsigten til genåbningen af Hormuzstrædet fik natten til mandag dansk tid oliepriserne til at falde, da USA, Iran og Pakistan meddelte, at de havde indgået en aftale om at afslutte krigen.

Dette er en vigtig udvikling i den politiske situation i Mellemøsten, hvor oliepriserne ofte er en vigtig faktor. Forhandlingerne om en fredsaftale har været i gang i flere måneder, men uden at mange detaljer om aftalen er blevet offentliggjort. Nu er der en ny udvikling, som kan have stor betydning for den politiske situation i regionen. Det er vigtigt at følge udviklingen i forhandlingerne og se, hvordan den nye udvikling påvirker den politiske situation i Mellemøsten





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Iran USA Mellemøsten Oliepriser Fredsaftale

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