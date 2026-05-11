Et nyt studie peger på, at golddiggers kan være af begge køn

Et nyt, lille tysk studie viser, at 'golddiggers' - de, der er sammen med nogen for økonomisk vinding - kan være af begge køn, og begrundelsen hænger sammen med bestemte personlighedstræk og livssituationer. Samtidig antyder studiet, at nogle mennesker med mørke personlighedstræk er oftere 'golddiggers'.

Studiet har desuden antydet, at 'gold digging' ikke er unikt for det ene køn - især når det kommer til visse kønsidentiteter, stjernevæsen eller til at bo i en stor by. Ifølge forskerne antyder studiet også, at personer med såkaldte 'mørke personlighedstræk', herunder narcissisme og psykopati, oftere er 'golddiggers'. Studiet har sine begrænsninger. Deltagerne var primært unge, kvinder og venstreorienterede, og alle boede i Tyskland.

Og det er usikkert, hvor bredt resultaterne gælder. Vi håber, at studiet kan sætte debatindkaldende dagsordenen og åbne øjnene for, at 'gold digging' er en del af et bredt spektrum af menneskelige handlinger og adgærninger.





