Et besøg på verdens største benzintank i Texas minder om, hvor meget USA har på spil i Hormuzstrædet og i det hele taget. Det er en alvorlig sag at have så meget sjov som amerikanerne.LULING, TEXAS – Ikke siden jeg udforskede det indiske gadekøkken som ung rygsækrejsende, har jeg set så meget frem til et toiletbesøg. Men det er da også et helt særligt wc, der venter ved motorvejsafkørslen mellem Austin og Houston. I lillebyen Luling, hvor det texanske olieboom begyndte for 100 år siden, ligger verdens største benzintank, som ikke mindst er blevet kendt for sine prangende toiletfaciliteter. Buc-ee’s, som kæden hedder, er ikke som andre tankstationer. Faktisk er afdelingen i Luling så stor og sælger så mange varer til en så begejstret fanskare, at nogle ser den som en slags monument over den amerikanske forbrugerkultur. En »senkapitalistisk kolos«, som en miljøorganisation har kaldt den.

