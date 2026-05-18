Ernst Trillingsgaards betydning for Dirch Passers succes på Vestlandet

Dirch Passer blev kendt for at kreere succesfulde revier i København, men også for at have succes på Vestlandet med hjælp fra Ernst Trillingsgaard.

I to år, da stormen var værst i Dirch Passers liv, tog han til Vestjylland og fandt ro. Og det kan Ernst Trillingsgaards skyld være.

! [Ert Trillingsgaard og Dirch Passer][1]. Det har Ernst Trillingsgaard været involveret i. Selv om han nok er mest kendt for Tivolirevyen, så har han også taget Vestjylland med storm.

I 1975 og 1976 strømmede folk fra hele Jylland ind til Holstebro i busser. Selv hoteller i oplandsbyerne Struer og Vinderup blev fyldte i de ni uger, revystjernerne gik på scenen. Holstebrorevyen blev jo kendt. Men det var først med Dirch Passer, den blev rigtig, rigtig kendt, siger han.

Det var Ernst Trillingsgaard, der hev Danmarks revykonge til Vestjylland i de to år, som Dirch Passer senere kaldte to af de bedste i sit liv. Ernst Trillingsgaard har arbejdet med kultur og oplevelser størstedelen af sit liv. Og i 20 af årene foregik det i Vestjylland som chef for Holstebrohallen fra 1965 til 1985. Her blev han ansat som bare 25-årig.

Blandt hans opgaver var at arrangere en festival med teknisk og kulturel indretning for Sct. Hans folkefest. Min kone Else kunne han tale med. Hun var sygeplejerske, og hun var god til at tale med ham, sagde han.

Efter to år med tæt samarbejde, fritidsinteresser og rejser sammen, betegner Ernst Trillingsgaard ikke Dirch Passer og sig selv som venner. - Han kunne snakke om alt muligt, men så snart man nærmede sig det personlige, slog han det væk med en sjov bemærkning, spillede golf og fik Ro. Nogle gange måtte han låne min bil, for at ryste dem af.

På den måde – med lange gåture, golf og ro – fik Dirch Passer, ifølge Ernst Trillingsgaard, rettet op på sin fysik og kom på vandvognen. Men han tabte sig. Hans helbred var i orden, og han var fri for natteturene med vennerne





