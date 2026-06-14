Erling Haaland og hans norske kæreste Isabel Haugseng Johansen: En mystisk kærlighedsliv og en fælles fodboldhistorie

Manchester City-angriberen Erling Haaland har netop vundet Premier League-trofæet, og i fejringen beslutter han at tage et fællesbillede med sin kæreste Isabel Haugseng Johansen. Parret har en fælles baggrund i den norske landsby Bryne, hvor de har tørnet ud for byens fodboldhold i ungdomsårene. Isabel Haugseng Johansen har været en del af mediernes opmærksomhed, men har kun få gange udtalt sig. I december 2024 kunne parret dog dele glæden over at blive forældre til en lille dreng.

Manchester City -angriberen Erling Haaland har netop vundet Premier League -trofæet i overlegen stil. I fejringen beslutter han at tage et fællesbillede med sin kæreste Isabel Haugseng Johansen , en norsk kvinde , der har sat nettet i brand med sin ankomst.

Parret har en fælles baggrund i den norske landsby Bryne, hvor de har tørnet ud for byens fodboldhold i ungdomsårene. Isabel Haugseng Johansen har været en del af mediernes opmærksomhed, men har kun få gange udtalt sig. I december 2024 kunne parret dog dele glæden over at blive forældre til en lille dreng. Opbakningen til Haaland er enorm på hjemmefronten, når Norge i næste uge tager hul på VM mod Irak





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