Eriksens fald skabte flashback til 2021 - men situationen blev håndteret helt anderledes

Christian Eriksens kollaps under venskabskampen mod Ukraine udløste minder om hjertestoppet i 2021, men denne gang reagerede holdet og ledelsen hurtigt og besluttede at afbryde kampen. Lægerne bekræftede, at hans hjertestarter virkede korrekt, og han havde det efter omstændighederne godt.

Da Christian Eriksen søndag aften faldt om under venskabskampen mod Ukraine på Odense Stadion, blev hele Danmark kastet tilbage til det traumatiske øjeblik fra EM i 2021, hvor han fik hjertestop på banen.

Denne gang var situationen dog anderledes, og forløbet blev håndteret markant bedre, hvilket både spillere, trænere og ledelsen hos DBU fremhæver. Efter episoden stoppede kampen øjeblikkeligt, og Eriksen blev hurtigt stabiliseret takket være den indopererede hjertestarter, der reagerede korrekt. Landsholdets læge fortalte, at Eriksen fik et stød fra pacemakeren og faldt om, men kom til sig selv relativt hurtigt. Han blev kørt til Odense Universitetshospital for observation, og meldingerne var positive: han havde det efter omstændighederne godt.

Beslutningen om at afbryde kampen blev truffet hurtigt og enstemmigt. Landstræner Brian Riemer fortalte, at han straks gik i dialog med Ukraines træner og dommeren, og det stod klart, at kampen ikke kunne genoptages. Det var en helt anden tilgang end i 2021, hvor kampen mod Finland blev genoptaget efter Eriksens hjertestop, en beslutning som både spillere og den tidligere landstræner Kasper Hjulmand siden har kritiseret skarpt.

Hjulmand har tidligere sagt, at han burde have sagt stop og sendt spillerne hjem, men at han var i chok på det tidspunkt. Denne gang var der ingen tvivl: spillerne og ledelsen var enige om, at kampen skulle afbrydes, uanset om det var en venskabskamp eller en vigtig kvalifikationskamp. DBU's fodbolddirektør, Peter Møller, beskrev følelserne som et flashback til 2021, men understregede, at læringen fra den gang gjorde en stor forskel.

Man vidste, hvad man skulle gøre, og derfor handlede man hurtigt og besluttsomt. Spillerne reagerede forskelligt; nogle var hårdt ramt, andre mindre, men alle var enige om, at kampen skulle stoppes. Eriksens holdkammerater dannede en beskyttende ring omkring ham, og stemningen på stadion var præget af bekymring, men også lettelse, da det stod klart, at han var okay. Episoden satte igen fokus på vigtigheden af hurtig medicinsk intervention og den psykologiske påvirkning af sådanne hændelser på spillere og tilskuere.

Selvom Eriksen slap heldigt denne gang, vil oplevelsen formentlig sætte spor hos alle, der var vidne til det





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