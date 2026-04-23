Eriksen fortsætter på landsholdet – sigter mod EM i 2028

Christian Eriksen udelukker ikke flere år på det danske landshold og har EM i 2028 som et konkret mål. Han understreger sin fortsatte passion for at spille for Danmark og sin dialog med landstræner Brian Riemer.

Christian Eriksen signalerer et fortsat engagement i det danske landshold, og udelukker ikke, at han vil fortsætte med at spille i rødt og hvidt i adskillige år fremover.

Den erfarne midtbanespiller, der er en vital del af det danske fodboldlandshold, har fortsat store ambitioner og drømme om at bidrage til holdets succes, også på længere sigt. Eriksens udmelding er klar og tydelig: han ser sig selv som en integreret del af landsholdet og har et konkret mål om at deltage i EM i 2028.

Dette markerer en markant ændring i hans tidligere mere forsigtige tilgang til at planlægge fremtiden, hvor han tidligere var mere tilbageholdende med at kigge så langt frem. Han erkender dog, at tanker om et eventuelt stop i landsholdskarrieren har strejfet ham, men understreger samtidig den store glæde og passion, han føler, når han trækker landsholdstrøjen over hovedet.

Eriksen forklarer, at disse tanker blot er refleksioner, der opstår fra tid til anden, men at kærligheden til at spille for Danmark altid trumfer. Han udtrykker et stærkt ønske om at fortsætte, hvis muligheden byder sig. Dialogen med landstræner Brian Riemer vil være afgørende for at forme den konkrete fremtid, og Eriksen forsikrer, at han står klar til at blive udtaget, hvis han vurderes til at kunne bidrage.

Denne udmelding følger op på hans tidligere udtalelser efter Danmarks skuffende VM-kvalifikation, hvor han allerede signalerede, at hans landsholdskarriere langt fra var slut. Han vælger dermed en anden vej end holdkammeraten Jannik Vestergaard, der for nylig har valgt at stoppe sin karriere på landsholdet. Eriksens beslutning vidner om en fortsat dedikation og et ønske om at bidrage til den danske fodbold fremadrettet.

Han er en spiller, der altid giver alt for trøjen, og hans erfaring og spilforståelse er uvurderlig for holdet. Hans tilstedeværelse på banen giver en ekstra dimension til det danske spil, og han er i stand til at afgøre kampe med sin præcision og kreativitet. Christian Eriksen nærmer sig en imponerende milepæl med 150 landskampe, og han har gennem årene været en central figur i det danske landshold.

Hans bidrag har været afgørende for mange af holdets succeser, og han er en spiller, der altid kan regnes med i de vigtige kampe. Med kommende testkampe i juni fortsætter han sin jagt på både spilletid og en fast plads i fremtidens trup. Eriksen er bevidst om, at han skal fortsætte med at præstere på et højt niveau for at sikre sin plads, og han er villig til at gøre den nødvendige indsats.

Han er en professionel spiller, der altid sætter holdet først, og han er en inspirerende figur for de yngre spillere på holdet. Hans engagement og dedikation er smittende, og han er med til at skabe en positiv og ambitiøs atmosfære omkring landsholdet. Eriksens fortsatte tilstedeværelse er en stor gevinst for dansk fodbold, og fansene kan glæde sig til at se ham i aktion i mange år fremover.

Han er en sand legende, og hans navn vil for altid være skrevet ind i dansk fodboldhistorie





