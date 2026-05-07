Erhvervsdrivende lukker butikker i Mjølnerparken efter trusler

Flere forretninger i Mjølnerparken på Nørrebro har midlertidigt lukket på grund af episoder med utryghed og truende adfærd. Politiet kalder det uacceptabelt og undersøger hændelserne nærmere.

I Mjølnerparken på Nørrebro har flere erhvervsdrivende midlertidigt lukket deres butikker på grund af episoder med utryghed og truende adfærd. Blandt de lukkede forretninger findes københavnerbageriet Benji, den populære cocktailbar JOJO og barberen Humble Barbers.

Ifølge politikommissær Thomas Ahlburg, leder af Nørrebro og Østerbro nærpoliti, har der været enkelte episoder, hvor personer har skabt utryghed for både erhvervsdrivende og beboere. En af disse hændelser fandt sted i fredags, hvor en gruppe unge mænd opførte sig truende foran en bar. Politiet kalder det 'helt uacceptabelt', at erhvervsdrivende føler sig nødsaget til at lukke deres forretninger.

De to ejere, som B.T. har talt med, oplyser, at der torsdag skal afholdes et møde med politiet, kommunen og ejendomsforvalteren for at drøfte situationen. Det er ikke første gang, at Mjølnerparken har været i mediernes søgelys. I løbet af det seneste årti har kommunen forsøgt at ændre området fra at være berygtet til at blive mere berømt. Åbningen af populære forretninger som Benji og JOJO er eksempler på disse indsatser.

Men de seneste hændelser har sat en streg i regningen og understreger, at der stadig er udfordringer med at skabe en tryg og sikker hverdag for både erhvervsdrivende og beboere. B.T. opfordrer læsere med viden om sagen til at kontakte redaktionen på sebj@bt.dk, hvor alle henvendelser behandles fortroligt





