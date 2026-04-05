Er det rentabelt med batteri til solcellestrøm? Visblue svarer og perspektiver på alternative energikilder

En dybdegående analyse af rentabiliteten ved at kombinere solceller med batterilagring, samt en diskussion af økonomiske aspekter ved alternative energikilder, herunder varmepumper og fjernvarme. CEO for Visblue svarer på spørgsmål om rentabiliteten af batterilagring af solcellestrøm. Artiklen undersøger faktorer, der påvirker de økonomiske aspekter af energiløsninger.

En læser har henvendt sig med et spørgsmål vedrørende rentabiliteten af at installere et batteri til lagring af solcelleenergi. Spørgsmålet lyder: Hvordan ser det ud i dag med hensyn til at gemme strøm fra solceller, så man kan bruge den senere? Er det blevet rentabelt med eget batteri? Visblue, en virksomhed inden for batteriteknologi, er blevet bedt om at svare på denne forespørgsel.

Svaret fra CEO'en er klart og koncist: Ja, i mange tilfælde er det i dag økonomisk fordelagtigt at kombinere solceller med et batteri. Forudsætningen er, at der er overskudsproduktion fra solcellerne. Dette overskud skal så bruges i de timer, hvor prisen på elektricitet er højest, typisk i de sene eftermiddags- og aftentimer. Artiklen indeholder også en diskussion om alternative energikilder og deres økonomiske aspekter i forhold til fjernvarme. Et eksempel er en vurdering af omkostningerne ved at skifte fra fjernvarme til andre løsninger, såsom varmepumper, i lyset af stigende elpriser og de faktiske omkostninger ved konvertering. Diskussionen inddrager kompleksiteten af beregninger og de faktiske udgifter forbundet med disse omstillinger. Artiklen fremhæver de betydelige omkostninger forbundet med at skifte til fjernvarme, herunder gravearbejde, svejsning, og krav til udførelsen. Der gives eksempler på omkostninger, der kan overstige 100.000 kr. i faktiske udgifter. Artiklen pointerer også forskellen på den reelle pris på fjernvarme og de potentielle ekstra betalinger, som kan påvirke den økonomiske balance ved forskellige energiløsninger. Derudover diskuteres det, at en varmepumpe, selv i et nybyggeri, kan indebære betydelige ekstra omkostninger. Diskussionen tager også højde for lokale forhold og kompleksiteten i ombygningen af eksisterende anlæg, samt valget af anlægstype. Monoblok-anlæg nævnes som en populær og økonomisk fordelagtig løsning på grund af deres enkle installation. Der pointeres også, at omkostningerne er afhængige af faktorer som den opvarmede mængde og kompleksiteten af ombygningen. Til slut bemærkes det, at omkostningerne ved at skifte til jordvarme kan være særligt høje





