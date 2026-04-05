Er det rentabelt med batteri til solceller? Visblue svarer.

En læser spørger om rentabiliteten af batterilagring til solceller. Visblue svarer, at det i mange tilfælde er rentabelt, hvis der er overskud fra solcellerne, som bruges i de dyreste timer. Samtidig diskuteres omkostningerne ved at skifte fra fjernvarme til varmepumpe.

En læser har henvendt sig for at få klarhed over rentabiliteten ved at kombinere solceller med et batteri for at lagre og senere bruge den producerede strøm. Spørgsmålet er blevet sendt til batterivirksomheden Visblue for at få et kvalificeret svar. Denne tendens er relevant for mange boligejere, der ønsker at optimere deres energiforbrug og udnytte solcellernes potentiale bedst muligt.

Svaret fra Visblue's CEO er klart: I mange tilfælde er det i dag rentabelt at kombinere solceller med et batteri. Forudsætningen for at opnå rentabilitet er, at der er overskudsproduktion fra solcellerne. Dette overskud skal så bruges i de perioder, hvor elpriserne er højest, typisk i de sene eftermiddags- og aftentimer.\Denne udvikling kommer i takt med, at teknologien bag batterilagring er blevet mere effektiv og omkostningseffektiv. Samtidig har stigninger i elpriserne og en øget fokus på bæredygtighed gjort det mere attraktivt for forbrugerne at investere i egenproduktion og -lagring af energi. Det er vigtigt at bemærke, at rentabiliteten afhænger af flere faktorer, herunder størrelsen af solcelleanlægget, batteriets kapacitet, elpriserne og forbrugsmønstret. For at en investering i batterilagring skal være rentabel, kræves det en grundig analyse af disse faktorer. Det er derfor afgørende at overveje alle aspekter, før man træffer en beslutning. Samtidig er der muligheder for at udnytte incitamenter fra staten og elselskaber, som kan forbedre den økonomiske case. Idet man overvejer rentabiliteten af batterilagring, er det vigtigt at tage højde for de langsigtede fordele, som f.eks. reduceret afhængighed af elnettet og bidrag til et grønnere miljø.\I samme kontekst er der en diskussion omkring alternative varmeløsninger, specifikt omkostningerne ved etablering af en varmepumpe i forhold til fjernvarme. Det er tydeligt, at de faktiske omkostninger ved at skifte fra fjernvarme til varmepumpe kan være langt højere end oprindeligt antaget. Især er gravearbejde og tilslutningsomkostninger ofte undervurderet. Dette gælder især for eftermontering, hvor omkostningerne kan løbe op i betydelige beløb. Der er eksempler på, at de reelle udgifter kan overstige de oprindeligt estimerede omkostninger markant, hvor faktorer som nedgravede rør og svejsning indgår. Endvidere spiller den forventede levetid for varmepumpen en stor rolle i den økonomiske vurdering. I mange tilfælde kan det være svært at opnå en positiv business case, især når elpriserne er høje og tarifferne er dyre. De høje omkostninger til varmepumpen sammenholdt med fjernvarmens allerede etablerede infrastruktur kan gøre fjernvarme til en mere økonomisk fordelagtig løsning i visse områder. Det er essentielt at foretage en grundig analyse af de faktiske omkostninger og forventede besparelser, før man træffer en beslutning om at skifte varmeløsning





