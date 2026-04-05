Er det rentabelt at gemme solcellestrøm med et batteri i dag?

En læser spørger til rentabiliteten af at installere et batteri sammen med solceller. Visblue giver et svar om de økonomiske aspekter og de faktorer, der spiller ind.

En læser har henvendt sig for at få klarhed over rentabiliteten ved at kombinere solceller med et batteri for at lagre og senere bruge den genererede strøm. Spørgsmålet er aktuelt i takt med den stigende interesse for selvforsyning og bæredygtige energiløsninger. Visblue , en virksomhed specialiseret i batteriteknologi, er blevet kontaktet for at give et svar på denne problemstilling.

Svaret fra Visblue's CEO er klart og præcist: I mange tilfælde er det i dag rentabelt at kombinere solceller med et batteri. Det understreger en markant ændring i forhold til tidligere tider, hvor omkostningerne og teknologiske udfordringer gjorde det mindre attraktivt. Nu er der flere faktorer, der har ændret dette billede. Den stigende effektivitet af solcellepaneler kombineret med faldende priser på batterilagringssystemer har gjort investeringen mere overkommelig. Derudover spiller det en rolle, at elpriserne varierer i løbet af dagen, hvorfor det er fordelagtigt at lagre den overskydende strøm fra solcellerne til brug i de dyreste timer, typisk sidst på eftermiddagen og om aftenen, når efterspørgslen og dermed prisen på elektricitet er højest. Dette kan bidrage til at reducere forbrugerens afhængighed af det offentlige elnet og potentielt sænke energiomkostningerne betydeligt. \For at opnå en positiv økonomisk gevinst er det dog afgørende, at der er en overskudsproduktion fra solcellerne. Dette betyder, at solcelleanlægget skal producere mere strøm, end der forbruges i husstanden i løbet af dagen. Denne overskudsstrøm kan derefter gemmes i batteriet og bruges på et senere tidspunkt. Det er vigtigt at bemærke, at rentabiliteten afhænger af flere faktorer, herunder størrelsen af solcelleanlægget, kapaciteten af batteriet, forbrugsmønsteret i husstanden og de aktuelle elpriser og tariffer. Derudover kan statsstøtte og incitamenter for vedvarende energi også have en positiv indflydelse på den økonomiske rentabilitet. \Ud over rentabiliteten er der også andre fordele ved at installere et batteri sammen med solceller. Det kan øge selvforsyningsgraden, reducere CO2-aftrykket og bidrage til en mere bæredygtig energifremtid. Batteriet kan også fungere som en buffer mod strømafbrydelser og sikre en stabil strømforsyning i hjemmet. For at vurdere rentabiliteten af et solcelleanlæg med batteri bør man foretage en grundig analyse af ens eget energiforbrug og sammenligne de forventede omkostninger og besparelser over batteriets levetid. Det er vigtigt at indhente tilbud fra forskellige leverandører og undersøge de forskellige typer af batterier og deres specifikationer for at finde den optimale løsning, der passer til ens individuelle behov og økonomiske situation. Det er også en god idé at konsultere en energirådgiver for at få professionel rådgivning og hjælp til at træffe den rigtige beslutning. Denne tendens afspejler en bredere bevægelse mod decentraliseret energiproduktion og forbrug, hvor forbrugerne tager større kontrol over deres energikilder og reducerer deres afhængighed af traditionelle energiselskaber. Det er en udvikling, der er drevet af både økonomiske og miljømæssige incitamenter og som forventes at fortsætte i de kommende år





