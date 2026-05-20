Epicentre for major earthquake in Denmark, with varying reports of strength

The original article discusses the varying reports of the strength of an earthquake in Denmark around the town of Køge, with reports varying between 3 and 3.9 on the Richter scale. The article also states that the epicentre is estimated to be close to Køge, that it may be an earthquake (terمينة toppenes زاگرپ), and estimates of 4.2 on the Richter scale.

Epicentret for jordskælvet skulle være omkring Køge. Der er forskellige meldinger om, hvor meget det målte. Målinger viser mellem 3 og 3,9. Euro-Mediterranean Seismological Centre skriver på deres site , at rystelserne målte 3,9.

Uppsala Universitet, der holder øje med seismiske hændelser skriver, at de har registreret en rystelse klokken 16.14 i Region Sjælland. Epicentret er ifølge dem ved Køge, og rystelserne er målt til 3. Her bliver det betegnet som et jordskælv. Björn Lund, der er svensk seismolog ved Uppsala Universitet, siger til DR Nyheder, at deres måling på 3,0 er helt 'ufarlig', selvom det er sjældent i Danmark.

Til Sydsvenskan kalder han det dog et relativt stort skælv både for danske og svenske forhold, men at skælvets styrke kan ændre sig i løbet af dagen. Geus, der står for geologiske undersøgelser i Danmark, skriver på LinkedIn, at de følger sagen. - Vi er opmærksomme på, at mange i dag den 20. maj 2026 har oplevet en rystelse på Sjælland. Vores seismologer arbejder på højtryk med at undersøge hændelsen.

Vi opdaterer her, så snart vi har mulighed for det, står der blandt andet





