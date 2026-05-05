Enorm vikingeskatt funnet i Norge

Over 3000 sølvmønter fra vikingetiden er funnet på en mark i Innlandet, Norge. Funnet er det største av sitt slag og gir et unikt innblikk i vikingetidens økonomi og historie.

Enorm møntskat fra vikingetiden fundet i Norge : Et enestående fund Over 3.000 mønter er hidtil blevet fundet ved en mark nær Rena i Østerdalen, hvilket gør fundet til den største møntskat fra vikingetiden.

Amatør-detektorførerne Vegard Sørlie og Rune Sætre standsede søgningen, da de fandt 19 sølvmønter og kontaktede straks arkæologerne. Arkæolog May-Tove Smiseth beskriver fundet som fuldstændig vanvittigt og helt uden sidestykke. Hun havde oprindeligt joket med, at det ville være fint at finde et par mønter mere, men antallet er nu steget til over 3.000. Skatten, der er blevet døbt Mørstad-skatten efter gården, hvor den er fundet, overgår alle tidligere vikingetidsmøntskatte i størrelse.

Kvaliteten af mønterne er bemærkelsesværdig, og deres gode stand skyldes sandsynligvis den manglende sten i jorden på fundstedet. Efter fundet af de første mønter den 10. april, har metaldetektorførere og arkæologer i Innlandet arbejdet hurtigt for at sikre fundet. Innlandet er kendt for sit gode samarbejde med metaldetektor-entusiaster, hvilket har ført til mange fund, faktisk flest i hele Norge. Arkæologerne har sikret skatten, før nyheden blev offentliggjort, for at undgå tyveri.

Størstedelen af mønterne blev mandag afleveret til Møntkabinettet på Kulturhistorisk Museum i Oslo, hvor de er blevet modtaget af professor og møntekspert Svein Harald Gullbekk. Foreløbige undersøgelser tyder på, at skatten stammer fra slutningen af vikingetiden, sandsynligvis nedgravet omkring 1050. Professoren understreger, at fundet er enestående, selv i forhold til fund i Danmark, Sverige og England.

Det særlige ved Mørstad-skatten er også tilstedeværelsen af norske mønter, der sandsynligvis er nyslåede, da de blev nedgravet, efter Harald Hårderåde etablerede et norsk nationalt møntvæsen omkring 1045. Marken, hvor skatten er fundet, var aldrig tidligere blevet gennemsøgt med metaldetektorer. Detektorførerne havde fået tilladelse fra grundejeren til at søge på marken. Arkæologerne formoder, at mønterne engang var opbevaret i en læderpung eller andet organisk materiale, som senere er rådnet væk, og at ploven har spredt mønterne ud over marken.

Udover den fortsatte søgen efter flere mønter, er der blevet foretaget en georadarundersøgelse af området. Fundet er et såkaldt depotfund, hvor folk gemte værdigenstande for at beskytte dem mod tyveri eller krig. Vikingtidsmuseet skriver, at det var almindeligt at bruge jorden som en bankboks. Hvorfor skatten aldrig blev hentet igen, vil vi aldrig vide med sikkerhed.

Fundet giver et unikt indblik i vikingetidens økonomi og historie og er et bevis på den rige kulturarv i Norge





