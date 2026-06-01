Enhedslisten spiller smart med skattekrav - men vil det være nok?

Politisk kommentator Joachim B. Olsen mener, at Enhedslisten spiller smart ved at stille to krav til Lars Løkke Rasmussen (M), men det er også svært for en regering med Moderaterne at imødekomme. Enhedslistens mandater er nødvendige for en centrum-venstre-regering, men uenighederne kan også sætte en kæp i hjulet på forhandlingerne. Vi spørger, hvilke ministre man skal holde særligt øje med og hvilke overraskelser der kan komme, når Mette Frederiksen præsenterer sit ministerhold.

Ifølge politisk kommentator Joachim B. Olsen er der tale om et snedigt træk af Enhedslisten . Lars Løkke Rasmussen (M) kører i disse dage ind og ud til Marienborg, hvor der forhandles om en ny regering.

Skåret ind til benet er der angiveligt to af Enhedslistens modkrav for at acceptere Lars Løkke Rasmussens (M) ønsker om skattelettelser, der giver gevaldige problemer. Det andet krav fra Enhedslisten er, at skattefradraget for fagforeningskontingent skal være forbeholdt medlemmer af overenskomstdækkede fagforeninger. Enhedslistens mandater er nødvendige, hvis centrum-venstre-regeringen bestående af Moderaterne, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti skal dannes.

Ifølge B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, er det smart af Enhedslisten at spille ud med lige netop de to krav, fordi de er svære for en regering med Moderaterne at imødekomme, eftersom sidstnævnte ikke bare vil være med i en blodrød regering: Så de foreslår to ting, som der er en bred opbakning til i nærmest hele SF og Socialdemokratiets bagland, og derfor kommer det til at gøre ondt på de to partier, hvis det ikke bliver en del af regeringsgrundlaget, siger Olsen.

Alligevel tror han ikke på, at uenighederne i dette tilfælde helt kan ende med at sætte en kæp i hjulet på forhandlingerne om en centrum-venstre-regering: Det ville være vildt, hvis Enhedslisten sagde, at de ikke vil være støtteparti, hvis de ikke kan få de her to ting igennem. Men derfor har de stadig spillet deres kort klogt.

Vi kickstarter dagens program med endnu et gyldent Løkke-moment, og så spørger vi ikke kun, hvilke ministre man skal holde særligt øje med, men også hvilke overraskelser der kan komme, når Mette Frederiksen - lige om lidt - kan præsentere sit ministerhold. Og så lyder det fra Joachim B. Olsen, at ét politisk område kan sætte hele Socialdemokratiets troværdighed over styr i den kommende centrum-venstre-regering. Vært: Simon Richard Nielsen, chefredaktør på B.T. Gæster: Henrik Qvortrup, politisk analytiker på B.T.

Joachim B. Olsen, debatredaktør på B.T. Emilie Jäger, politisk redaktør på B.T. Journalister: Maria Asmine Dam og Emilie Maja Jeppesen Redaktør: Maria Asmine Dam Producer: Frederik Riis Jakobsen





