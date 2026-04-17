Nyheder om Energinets innovative Thor-master ved den danske vestkyst, der udgør en lavere, men bredere konstruktion for at bære seks ledere. Samtidig kritiseres mediehuset for en ensidig dækning af vedvarende energi og manglende fokus på bio-kraftvarme, hvilket bidrager til forsinkelser i elnets udbygning.

Energinet s nye Thor-master ved Vestkysten mellem den dansk-tyske grænse og Idomlund udgør en interessant ingeniørmæssig tilgang til elnetudbygningen. Disse master adskiller sig fra mere traditionelle konstruktioner ved at være lavere, men med en bredere tværarm, der muliggør opsætning af hele seks ledere. Denne designvalg medfører en visuel effekt, hvor masterne synes mindre dominerende på afstand, men fremstår mere massive, når man befinder sig under dem. Illustrationen fra Energinet giver et visuelt indtryk af denne markante forskel.

Energinet er ofte genstand for kritik og udskamning som den primære skurk bag fejlslagen udbygning af Danmarks elnet. Selvom den store statsejede virksomhed med knap 2600 ansatte baseret i Fredericia bestemt ikke er fri for ansvar, kan kritikken ikke stå alene. En rapport, der udkom i sidste uge, fremhæver Energinets projektstyring som værende 'meget utilfredsstillende'. Rapporten peger på, at omkring 70 procent af projekterne med nye elmotorveje oplever forsinkelser, hvor de forsinkede projekter i gennemsnit tager hele 80 procent længere tid end oprindeligt planlagt. Dette understreger et generelt problem med planlægning og eksekvering inden for elnets udbygning.

Mediehusets ansvar bør ligeledes tilskrives en del af skylden for den nuværende situation. I mange år har der været en ensidig fokus på fluktuerende vedvarende energi (VE), mens andre muligheder, såsom forbrugsnær, behovstilpasset og backup-ydende bio-kraftvarme, der potentielt kunne udnytte eksisterende infrastruktur og generere restvarme, ofte er blevet ignoreret eller kritiseret. Ydermere er Danmarks generelle energiudnyttelse af restbiomasse bredere set blevet kritiseret, uden tilstrækkelig overvejelse af mulighederne for mere effektive el-systemunderstøttende og bedre røgrensende anvendelser. Dette kunne have omfattet dyrkning af biomasse, der sideløbende producerer gavntræ, lagrer kulstof og beskytter vandmiljøet. Mediehuset har således ofte demonstreret en begrænset forståelse for klodens kulstofkredsløb og erkendt, at en uforholdsmæssig stor mængde dårligt kapacitetsudnyttet og/eller tabsplaget VE-hardware udgør et problem for miljøet, klimaet, ressourcerne og økonomien. Hvis en tilsvarende ensidig VE- og klimapolitik med skæve rammevilkår ikke havde begrænset mulighederne for løbende videreudvikling og fornyelse af biokraftvarme, kunne Danmark i dag have været betydeligt længere fremme i omstillingen til vedvarende energi. Fremskridt kunne have været opnået ved at basere sig på to stærke søjler – vindenergi og bio-kraftvarme, hvor Danmark historisk har været førende – i stedet for primært at satse på én. Særligt kunne den nødvendige forstærkning af el-infrastrukturen, som er afgørende for at supplere den fluktuerende VE, have været i bedre takt med en øget fleksibilitet i forbruget.

Desværre erkender jeg selv en medskyld, da jeg har støttet et VE-fokuseret mediehus med en betydelig del af mit medlemskontingent til IDA. Jeg har endda undladt at melde mig ud af IDA, selv efter mediehusets udvidelse med et stort antal emneopdelte 'pro-medier', hvor selv IDA-medlemmer skal betale ekstra for at følge med og kommentere på anbefalinger til politikere og beslutningstagere på vores fagområder. Dette indikerer en generel mangel på diversitet i mediehusets dækning og en kommerciel drejning, der potentielt kan påvirke objektiviteten





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lokale nyheder: Naturen springer ud, cykelhold vinder, og FC Midtjylland får bødeEn bred vifte af lokale nyheder, der dækker alt fra naturens forårsopblomstring og sportslige sejre til virksomhedsproblemer og potentielle miljøhensyn.

Read more »

Nyheder og analyser: CV-fusk, politiske indrømmelser, sportsstjerner og trafikkaosEn række aktuelle nyheder dækker alt fra beskyldninger om CV-fusk mod en kendt mentaltræner, politiske forhandlinger om regeringssamarbejde, sportsstjerners karrierestop og uventede trafikale problemer i hovedstaden. Dertil kommer reportager fra geopolitiske brændpunkter og personlige beretninger.

Read more »

Politi med løftet pegefinger til bilister efter bøderegn på motorvej | Nyheder38 bilister er blevet sigtet for at bruge deres mobiltelefoner under kørslen, da Fyns Politi tidligere på ugen var til stede på motorvejen med særligt fokus på uopmærksomme bilister.

Read more »

Nyheder fra Danmark: Tilbagekaldelser, Lystfiskeri og VirksomhedsændringerDenne nyhedsoversigt dækker forbrugertilbagekaldelser af nudler og rosiner grundet sundhedsrisici, den eftertragtede laksepremiere med nye fiskeregler, ændringer i ledelsen hos Bang & Olufsen samt politiets observation af mistænkelig aktivitet ved en kirke.

Read more »

Joe & The Juice har rekordhøj omsætning - alligevel taber kæden penge | NyhederSidste år havde Joe & The Juice en rekordhøj omsætning på 3,3 milliarder kroner.

Read more »

Herlev Eagles tager sagen i egen hånd: Skøjtehal får nu en overhaling af klubben selv | NyhederIshockeyklubben Herlev Eagles vil nu selv forbedre forholdene i Herlev Skøjtehal med blandt andet nye loger, skybokse og forbedring af fanfaciliteter.

Read more »