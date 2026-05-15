Energinets nye krav lammer det danske solcellemarked

Dansk Solcelleforening advarer om, at nye tekniske krav fra Energinet sætter mange grønne energiprojekter på pause, hvilket hindrer virksomheders omstilling.

Den grønne omstilling i Danmark befinder sig i øjeblikket i en kritisk fase, hvor ambitionerne om hurtig udfasning af fossile brændstoffer støder frontalt sammen med tekniske og administrative barrierer.

En af de mest presserende udfordringer er nu opstået i forbindelse med solcelleanlæg, hvor Energinet har indført en række nye særkrav, der ifølge branchen har skabt total stilstand i store dele af markedet. Dansk Solcelleforening har sendt et klart signal om bekymring og råber nu vagt i gevær, da de ser en tendens til, at vigtige projekter bliver sat på pause på ubestemt tid.

Problemet bunder i, at de nye krav stiller højere forventninger til, hvordan anlæggene interagerer med det nationale elnet, hvilket gør det sværere og dyrere for mange operatører at få deres anlæg godkendt og tilsluttet. Dette skaber en usikkerhed, som afskrækker investorer og virksomhedsejere fra at tage springet til vedvarende energi. Særligt i det midtjyske område, omkring Herning, er konsekvenserne af disse regulatoriske stramninger mærkbare.

Her findes en række større landbrugsvirksomheder, som har investeret tid og ressourcer i at planlægge en omfattende omlægning af deres energiforsyning. For disse virksomheder handler det ikke kun om miljøhensyn, men i høj grad også om økonomisk bæredygtighed og uafhængighed. Ved at konvertere deres elforbrug til egenproduceret strøm fra solceller kunne de have sikret sig en stabil og billig energikilde, samtidig med at de bidrog positivt til den nationale CO2-reduktion.

Men nu står disse projekter stille, fordi de tekniske specifikationer fra Energinet er blevet så komplekse eller krævende, at de eksisterende planer ikke længere er tilstrækkelige. Landmændene tripper nu utålmodigt, mens de venter på afklaring, hvilket blot illustrerer den frustration, der spreder sig i erhvervslivet, når den politiske vilje til grøn omstilling ikke følges op af praktisk implementerbare regler.

Set i et bredere perspektiv risikerer Danmark at miste momentum i kampen mod klimaforandringerne, hvis det bliver for besværligt for private og erhvervsdrivende at bidrage til energimixet. Når utallige projekter sættes på pause, betyder det ikke blot et tab af potentielle megawatt-timer af grøn strøm, men også et tab af tillid til systemet. Der er en reel risiko for, at virksomheder opgiver deres ambitioner om grøn energi, hvis processen bliver for bureaukratisk.

Det er essentielt, at der findes en balance mellem behovet for et stabilt elnet, som Energinet skal sikre, og behovet for en smidig udrulning af vedvarende energikilder. Branchen efterlyser derfor en mere nuanceret tilgang, hvor kravene er proportionale med anlæggenes størrelse og indvirkning på nettet, fremfor en one-size-fits-all model, der rammer både små og store aktører lige hårdt.

For at løse denne fastlåste situation kræves der en tættere dialog mellem myndighederne, netoperatørerne og de installatører, der rent faktisk skal føre projekterne ud i livet. Det er nødvendigt at revidere de nuværende krav, så de afspejler den teknologiske virkelighed og ikke bliver en stopklods for udviklingen. Hvis man ønsker at nå de ambitiøse klimamål, må man acceptere, at overgangen kræver fleksibilitet. Den nuværende situation, hvor markedet er sat i stå, er ikke i nogen mands interesse.

Ved at forenkle godkendelsesprocesserne og skabe klarere retningslinjer kan man igen få gang i de mange projekter, der i øjeblikket ligger i skuffen. Det handler i sidste ende om at gøre det let at gøre det rigtige, så grøn energi bliver den naturlige vej for alle danske virksomheder, uanset om de driver et stort landbrug i Herning eller en produktionsvirksomhed i byerne





