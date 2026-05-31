Energinet gør klar til en mere specialiseret energifremtid med nye kompetencekrav

Energinet understreger, at Danmarks energisektor skal skifte fra blot at udbygge nettet til at ansætte eksperter i projektstyring, cybersikkerhed og digitalisering for at håndtere internationale uroligheder og nationale netbelastninger.

Energi ‑forsyningen i Danmark står over for en fundamental omstilling, og Energi net har for nylig tydeliggjort, at den kommende udvikling kræver et langt mere specialiseret kompetencelandskab end tidligere.

I de første årtier har den primære udfordring hovedsageligt bestået i at udvide elnettet hurtigt for at kunne følge den hastige vækst i vedvarende energikilder som vind og sol. I dag er opgaven blevet langt mere nuanceret: Det handler ikke kun om kapacitetsudvidelse, men også om at ansætte medarbejdere, der kan lede komplekse anlægsprojekter, sikre forsyningssikkerheden i et net, der bliver stadig mere udsat for både fysiske og digitale trusler, og som kan integrere digitalisering, cybersikkerhed og nye produktions‑ og forbrugsmønstre i et energisystem under betydeligt pres.

Den danske energisektor er i øjeblikket påvirket af flere samtidige kriser. Internationale uroligheder - herunder geopolitiske spændinger og ustabile energipriser - har skabt usikkerhed på verdensmarkedet, mens det nationale elnet i mange regioner allerede viser tegn på overbelastning. Disse faktorer driver frem et behov for en mere fleksibel og robust infrastruktur, men også for en kultur, hvor teknisk ekspertise kombineres med tværfaglig forståelse af økonomi, lovgivning og miljømæssige konsekvenser.

Energinet peger på, at nye roller som 'digital energiareal‑manager', 'cyber‑sikkerhedskoordinator for kritisk infrastruktur' og 'specialist i hybrid energilagring' vil blive centrale for at holde strømmen kørende, selv når vejrforhold, markedsdynamik eller teknologiske fejl sætter ind. Efter flere år med massiv aktivitet inden for grøn omstilling og investeringer i infrastruktur, er branchen nu på tærsklen til en ny fase, hvor kvalitet og bæredygtighed trækker i retning af kompetenceudvikling snarere end ren kvantitativ udbygning.

Investeringerne i vedvarende energi og netværk forbliver høje, men de skal nu ledsages af målrettet rekruttering og opkvalificering af medarbejdere, så de kan håndtere de øgede krav til dataanalyse, automatisering og risikostyring. Samtidig skal den danske energiforsyning kunne absorbere fremtidige teknologier som power‑to‑X, vandstofelektronik og smart‑grid‑løsninger, som alle stiller krav til nye kompetencer og en anderledes organisatorisk struktur.

Energinet understreger, at kun ved at kombinere investering i fysisk infrastruktur med strategisk talentudvikling kan Danmark sikre en stabil, sikker og grøn energiforsyning for kommende generationer





Kompetenceudvikling Cybersikkerhed Digitalisering Energiinfrastruktur Grøn Omstilling

