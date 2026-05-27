Energinet forlænges pause i nettilslutning - store projekter kan vente op til ti år

Energinet udskyder underskrivelsen af nye tilslutningsaftaler til efteråret og indfører en ny model for store tilslutninger. Ventetiden kan blive fem til ti år, hvilket truer den grønne omstilling og får kritik fra både brancheorganer og Rigsrevisionen.

Energi net, den statsejede operatør af det danske transmissionsnet, har netop meddelt, at den pågående pause i behandlingen af nye nettilslutningsansøgninger forlænges med yderligere tre måneder.

Pausen, som oprindeligt blev indført for at håndtere den enorme efterspørgsel på tilslutning til elnettet, betyder nu, at hele processen med at underskrive nye tilslutningsaftaler først vil genoptages efter efteråret. Den nye model, som Energinet vil indføre, samler de såkaldte "meget store tilslutninger" - typisk projekter som datacentre, store produktionsanlæg og industrielle netforbrugere - i en samlet behandlingsstrøm, så de kan vurderes mere effektivt og med et samlet overblik over netkapaciteten.

Ifølge Kim Willerslev Jakobsen, direktør for Systemansvar i Energinet, er beslutningen et resultat af en grundig analyse, der viser, at den resterende kapacitet i transmissionsnettet er ekstremt begrænset, både nu og i de kommende år, på trods af de betydelige investeringsmidler, der allerede er afsat.

"Pausen giver os et bedre grundlag for at handle ansvarligt, men den viser også, at vi står over for en svær situation, hvor store erhvervskunder kan blive tvunget til at vente i fem til ti år, før de får fuld netadgang," udtaler han. Denne ventetid kan få alvorlige konsekvenser for den grønne omstilling, da den gør det vanskeligere for tung transport og andre CO₂‑intensive industrier at skifte fra fossile brændstoffer til elektricitet inden de nationale klimamål for 2030 og 2050 nås.

Kritikken fra brancheorganisationen Green Power Denmark er skarp. Jørgen S. Christensen, teknologidirektør i organisationen, beskriver den nuværende situation som "yderst kritisk for vores samfund" og advarer om, at mange store erhvervskunder kan blive tvunget til at fortsætte med at bruge naturgas langt ud over de planlagte aftrækningsdatoer. Samtidig har Rigsrevisionen i sin seneste rapport kritiseret både Energinets projektstyring og Klimaministeriets tilsyn.

Revisionen påpeger, at omkring 70 % af Energinets projekter er forsinkede, og at hastigheden i udbygningen af transmissionsnettet skal mere end fordobles for at nå de mål, der er sat for 2050. Uden en betydelig acceleration vil den planlagte udbygning sandsynligvis først være fuldført i 2080. Regeringen har siden december 2022 afsat 6,1 mia. kr. til elnettet, mens Energinet venter investeringer på omkring 41 mia. kr. til transmissionsnettet i perioden 2023‑2026.

Det er tydeligt, at de økonomiske midler alene ikke er nok; en strukturel omlægning af planlægning, koordinering og prioritering er nødvendig for at sikre, at Danmark kan levere den nødvendige elektricitetskapacitet til fremtidens grønne økonomi





