Energinet forlænger pause for nye eltilslutninger: Store projekter vente i årevis

Energinet forlænger pausen for tilslutning af nye projekter til transmissionsnettet. Storforbrugende virksomheder som datacentre og brintprojekter kan vente fem til ti år på fuld netadgang. Kritikken vokser, og Rigsrevisionen påpeger massive forsinkelser.

Det statslige selskab Energi net har forlænget pausen for tilslutning af nye projekter til transmissionsnettet med en ny model for større tilslutninger. Onsdag meddelte Energi net i en pressemeddelelse, at der ikke vil blive underskrevet nye nettilslutningsaftaler før til efteråret.

For meget store tilslutninger kan tidshorisonten i flere tilfælde være fem til ti år. Det betyder, at store projekter som datacentre, der kræver store mængder strøm, kan blive sat langt tilbage. Samtidig kan omstillingen af tung transport, som er en vigtig brik i regeringens klimamål for 2030 og 2050, blive forsinket. Baggrunden er, at udbygningen af transmissionsnettet, også kaldet strømmens motorveje, ikke er fulgt med efterspørgslen på at blive tilkoblet elnettet.

Kim Willerslev Jakobsen, direktør for Systemansvar i Energinet, udtaler i pressemeddelelsen, at pausen har givet Energinet et bedre grundlag at handle på, men at analyser viser, at restkapaciteten i transmissionsnettet er meget begrænset både nu og i de kommende år, på trods af et højt investeringsniveau. Det er en vanskelig situation, som vi gerne havde været foruden, og vi forstår godt, at det er frustrerende for de virksomheder og projekter, der venter på afklaring.

Men det ændrer ikke ved, at vi skal håndtere kapaciteten ansvarligt. Derfor ser vi nu fremad med en ny model, hvor større tilslutninger behandles mere samlet end tidligere. Ifølge Lars Bonderup Bjørn, adm. direktør i energikoncernen Ewii, er dagens udmelding fra Energinet meget kritisk for Danmarks grønne omstilling. Han forklarer, at nogle af de initiativer, der for alvor gør en positiv forskel for Danmarks klimaregnskab, ikke kommer til at kunne lade sig gøre som planlagt.

Fjernvarmen bliver ramt; der skal ikke et ret stort boligområde til, før igangværende varmeprojekter rammes. Han fremhæver også datacentre samt brintprojekter som særligt udsatte. Desuden vil flere af de berørte virksomheder med overvejende sandsynlighed begynde at tænke i egen elproduktion, for eksempel ved at sætte gasturbiner op. Og så går vi jo den stik modsatte vej af det, der var hensigten med elektrificeringen, pointerer han.

Hos Green Power Denmark, der repræsenterer den danske energisektor, lyder det i en pressemeddelelse, at den store mangel på transmissionsnettet er yderst kritisk for vores samfund. Vi står i en yderst kritisk samfundssituation, som betyder, at nogle af de helt store erhvervskunder må indstille sig på, at der kan gå mellem fem til ti år, før de kan tilbydes fuld netadgang til transmissionsnettet.

Det kan nogle steder i landet for eksempel betyde, at vores industri bliver tvunget til at blive på gas længere end ventet, udtaler Green Power Denmarks teknologidirektør, Jørgen S. Christensen. Både Energinet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har fået hård kritik fra Rigsrevisionen, der konkluderede, at Energinets udbygning af elnettet har været meget utilfredsstillende. Cirka 70 procent af Energinets projekter er forsinkede, og Energinet har kun delvist overblik over baggrunden herfor.

Ministeriet har reageret for sent i deres tilsyn, selvom forsinkelserne har været stigende. Rigsrevisionen skrev yderligere, at hastigheden for udbygningen af transmissionsnettet skal mere end fordobles, hvis den forventede udbygning i 2050 skal nås. Ellers vil udbygningen nærmere være færdig i 2080 frem for 2050





