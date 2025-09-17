Energinet Advarer Om Stigende Risiko For Effektmangel Og Højere Elpriser

Energinet forudsiger en stigende risiko for effektmangel og ekstreme elpriser i fremtiden. Som en følge af den voksende andel af vedvarende energi og den stigende efterspørgsel efter strøm er risikoen for dunkelflaute øget.

Energinet informerer om en stigende risiko for effektmangel og ekstreme elpriser i fremtiden. Trenden skyldes den voksende andel af sol- og vindenergi, der ikke altid kan dække forbrugets behov. Situationer med mangel på effekt, som kaldes dunkelflaute, kan medføre afbrudsminutter og en stigning i elprisen. Energinet skal installere en ny type master kaldet Thor-master på den kommende Vestkyststrækning mellem den dansk-tyske grænse og Idomlund.

Som en konsekvens af disse udfordringer kan vi forvente flere timer med ekstreme elpriser. Statistik viser, at elprisen i December nåede et rekordhøj niveau på nær 11 kroner inklusiv afgifter og tariffer. Denne udvikling antyder, at vi skal forberede os på flere perioder med høj elpris. En del af vores elektricitet fremstilles af solceller og vindmøller, men vejrmændene kan ikke altid levere den power vi står i behø ved. Platformen Ingeniøren skriver om en kommende underskudsforretning for Norge og Sverige, da strømmen flyder til Danmark til meget lave priser. Energikrisen i 2022 er et eksempel på disse ekstreme udfordringer





