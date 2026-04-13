Energidirektør: Rigsrevisionens kritik af elnettet overser den største udfordring

Energi direktør Lars Bonderup Bjørn fra Ewii-koncernen kritiserer Rigsrevisionen s kritik af Energi net og Klimaministeriet for at overse et vigtigt aspekt af problemerne i elnettet. Han mener, at Rigsrevisionen ikke fokuserer tilstrækkeligt på forbrugssiden og potentialet for fleksibilitet i elnettet, hvilket resulterer i en undervurdering af konsekvenserne.

Rigsrevisionen har offentliggjort en rapport, der kritiserer udbygningen af elnettet for at være forsinket og dyrere end forventet, og for at Klimaministeriet har reageret for langsomt. Bonderup Bjørn påpeger, at denne kritik overser den større udfordring med at håndtere den stigende efterspørgsel på el fra både vedvarende energikilder som solceller og vindmøller samt fra virksomheder og forbrugere, der skifter fra fossile brændstoffer til el, især inden for områder som brintproduktion og datacentre. Han understreger vigtigheden af at forstå de faktorer, der driver elektrificeringen, og at fleksibilitet i elnettet er nøglen til at løse problemerne. Ewii-topchefen påpeger, at løsningen primært handler om at udnytte fleksibilitet i elnettet, hvilket indebærer tiltag som at flytte forbrug til andre tidspunkter eller installere batterier for at sikre forsyningen i spidsbelastninger. Han fremhæver, at Rigsrevisionen fokuserer på de traditionelle aspekter af udbygningen, men overser mulighederne for at forbedre udnyttelsen af det eksisterende elnet. Ifølge Bonderup Bjørn måler man Energinet på deres evne til at udbygge elnettet, men den største skandale er, at de ikke har fokuseret på fleksibilitet. Han argumenterer for, at hvis Energinet havde implementeret mekanismer til at udnytte elnettet mere effektivt, ville forsinkelser i udbygningen ikke have haft så stor en betydning. Han henviser til, at der er et stort potentiale i at udnytte den fleksibilitet, der allerede findes hos mindre forbrugsenheder. CIP Foundation har også udgivet en rapport, der peger på tiltag til at fremme omstillingen af elnettet, og bemærker, at mange af anbefalingerne allerede fremgik af en rapport fra Energinet i 2010. Energinet afviser, at emnet er blevet negligeret, men erkender, at området har udviklet sig på nye måder. Baggrunden for Bonderup Bjørns kritik er den massive udbygning af elnettet, som kæmper med at følge med den hastige omstilling til grøn energi og elektrificering af samfundet. Virksomheder oplever vanskeligheder med at blive tilsluttet elnettet, og Energinet har sat tilslutningen af nye projekter på pause. Dette udgør en alvorlig trussel mod den grønne omstilling. Ud over de traditionelle problemer med udbygningen af elnettet, er Bonderup Bjørn bekymret for, at de nuværende evalueringer ikke tager tilstrækkeligt hensyn til de forandringer, der sker på forbrugssiden, hvilket fører til en undervurdering af problemets omfang. Han understreger, at en mere fleksibel tilgang og fokus på at udnytte eksisterende infrastruktur kan være afgørende for at løse udfordringerne. Fleksibilitet indebærer at udnytte den eksisterende infrastruktur mere effektivt samt implementere løsninger som batterier og smart styring af forbrug for at sikre en stabil elforsyning. Konsekvenserne af at ignorere disse aspekter kan være alvorlige og bremse den grønne omstilling





