Energiaktører kritiserer: Regeringens udspil til mere sol og vind er godt, men elektrificeringen halter bagefter

Regeringen fremlægger nye tiltag for at fremme sol- og vindenergi, men branchen efterspørger mere fokus på at fremskynde elektrificeringen af samfundet og udbygningen af elnettet. Kritikere påpeger, at de nuværende planer ikke er tilstrækkelige til at nå klimamålene.

Danske Bank og PwC samarbejder om Børsen Bæredygtig, hvilket betyder, at alle artikler er frit tilgængelige for alle læsere. Flere energiaktører hilser regeringens nye udspil til mere sol og vind velkommen, men der er enighed om, at fokus mangler på det reelle problem: Det går for langsomt med at elektrificere samfundet og udvide elnettet. Branchen for sol og vind er presset.

Aktører har længe påpeget, at bureaukratiske barrierer, den langsomme elektrificering og manglende aftagere af grøn strøm har skabt store vanskeligheder i sektoren. Vestas-topchef Henrik Andersen udtalte på Dansk Erhvervs årsmøde tidligere på måneden, at det “aldrig har været sværere” at sætte en landvindmølle op i Danmark. Organisationen Viden om Vind forudser kun syv opsatte vindmøller i 2025, sammenlignet med 64 året før. Regeringen kom tirsdag med 17 forslag for at lette og fremskynde opsætningen af solceller og vindmøller. Flere aktører efterspørger dog fortsat fokus på det, de anser for det mest afgørende aspekt af udbygningen af vedvarende energi.\Peter Bjerregaard, seniorprojektleder og chef for regulatoriske forhold i CIP Fonden, mener, at den grønne omstilling har været i en kritisk tilstand de seneste år, primært på grund af langsom elektrificering og manglende stabile rammevilkår. Han mener, at regeringen ikke adresserer disse problemer tilstrækkeligt i udspillet. Camilla Holbech, direktør for vedvarende energiproduktion i Green Power Denmark, beskriver situationen i Danmark som “meget vanskelig”. Hun påpeger, at vilkårene for opsætning af vindmøller og solceller er blevet så dårlige, at udviklingen er ved at gå i stå. Regeringen foreslår hurtigere godkendelser, mulighed for opsætning på flere arealer og mere kompensation til naboer. Rasmus J. Knudsen, udviklingschef hos Wind Estate, ser positive elementer i regeringens udspil, herunder hurtigere godkendelser og fokus på flagermus. Han understreger dog vigtigheden af ikke at fordyre opsætningen af anlæg til vedvarende energi, og at elnettet og infrastrukturen følger med. Han kalder det “essentielt” med et øget fokus på elektrificering af samfundet.\Udvidelsen af det danske elnet er ramt af massive forsinkelser. Tidsplanen er overskredet for 141 af de 174 projekter, som Energinet står bag. Elektrificeringen af samfundet halter også efter. En analyse fra Dansk Erhverv viser, at Danmark skal firedoble tempoet for at nå EU-målet om 32% elektrificering i 2030. Peter Bjerregaard fra CIP Fonden fremhæver manglen på tiltag til at øge elektrificeringen eller efterspørgslen efter grøn strøm. Usikkerheden omkring tilslutningsfristerne skaber bekymring. Bjerregaard mener dog, at problemerne er veldokumenterede, hvilket giver gode forudsætninger for at løse dem. Regeringen nedsatte i 2023 tre arbejdsgrupper under Den Nationale Energikrisestab (Nekst) for at udvikle løsninger og anbefalinger. Arbejdsgruppen for sol og vind præsenterede for halvandet år siden 27 anbefalinger. Joachim Steenstrup, chef for eksterne anliggender og strategi i Eurowind Energy, mener, at selvom regeringens 17 forslag er et skridt i den rigtige retning, er der stadig potentiale for mere. Han påpeger, at regeringen helt klart har lyttet





