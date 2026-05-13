En ny daglig pille kan hjælpe ved vægttab

Eli Lilly lancerer en ny daglig pille, der kan hjælpe mennesker, der stopper med vægttabsinjektioner, med at fastholde vægttabet. Pillen indeholder det aktive stof orforglipron. Forsøg har vist, at patienter, der indtog pillen dagligt i et år, undgik at tage meget af det tabte vægttab igen.

En ny daglig pille fra den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly kan hjælpe folk, der stopper med vægttabsinjektioner, med at fastholde vægttabet. Pillen indeholder det aktive stof orforglipron og er ifølge mediet BBC tilgængelige på det amerikanske marked.

Forsøg har vist, at patienter, der indtog pillen hver dag i et år, undgik at tage meget af den tabte vægt på igen. Det er ellers en kendt risiko, når man stopper med injektioner. Eli Lilly er den danske medicinvirksomhed Novo Nordisk sine største konkurrent.

Begge producerer vægttabsmedicin baseret på GLP-1-præparater, der efterligner virkningen af naturlige tarmhormoner, som regulerer appetitten. 13 personer har mistet livet tirsdag i israelske angreb rettet mod Hizbollah i det sydlige Libanon, herunder en soldat, et barn og to redningsarbejdere. Ministeriet skriver blandt andet, at et angreb i byen Nabatieh efterlod fem døde, herunder to redningsarbejdere fra civilforsvaret. Yderligere fire personer har mistet livet nær byen Jebchit, mens det også gælder fire personer i byen Bint Jbeil





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Medicin Eli Lilly Ormeglipron Spædbørnchef Israelske Angreb Orforglipron GLP-1-Præparater Pressemøde Diabetes GLP1-Præparater Klima

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jeg vil tatovere dit navn på min krop, hvis du giver en nyre til ThomasJeanett Kaare råbte om hjælp på sin mands vegne: Nu er de tættere på at få familiens frihed tilbage.

Read more »

Putin's Dominance Smudler: Trued Threat Against Armenise Bargaining ChipRasmus Brun Pedersen, en ekspert ved Aarhus Universitet, er bekymret over Putins dominans over nabolandene og kommenterer på trusselen mod Armenien, hvor en flere EU-lande sendte en række prominente statsledere på et topmøde. Putin stramler om en folkeafstemning og en 'civiliseret' adskillelse' i trusslen. Med Ukraines forsøg på at komme i EU, ser Putin Ukraine som et skridt mod EU-medlemskab, men trusselen giver mening gennem Putins briller.

Read more »

Jæger smed billeder af sig selv med en muflon fra Fur med sin riffel efter 12 forsøgHikeren Stefan Frøkjær Jensen offentliggjorde billeder af sig selv med en muflon fra Fur, han skød og spiste, da den ikke længere var fredet. Det skete, efter at han forsøgte at skyde mufloner i ét års tid, men var blevet afvist mange gange.

Read more »

Efterforsket hvidvaskssag mod tidligere advokat, 65, yderligere varetægtsfængsletDen tidligere advokat Lars Phillip Comerford, der tidligere havde kontor på Alhambravej på Frederiksberg, er nu yderligere varetægtsfængslet for forsøg på hvidvask. En byretssag mod ham har varetægtsfængslet i tre år, men har nu resulterede i fængselsstraf på henholdsvis seks, fem og tre års fængsel. Dommen kan ankes til landsretten.

Read more »