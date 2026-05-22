En mulig VLAK-regering kan gøre det billigere at tanke bilen

Venstres formand og kongelig undersøger, Troels Lund Poulsen, præsenterede en politisk ramme for en mulig regering mellem Venstre, Liberal Alliance og Konservative. En sådan regering kommer til at sænke afgifterne på benzin og diesel til EUs minimumsniveau.

Nu varsler en mulig ny VLAK-regering til gengæld store ændringer, der kan gøre det markant billigere at tanke bilen. Onsdag præsenterede Venstres formand og kongelig undersøger, Troels Lund Poulsen, en politisk ramme for en mulig regering mellem Venstre, Liberal Alliance og Konservative.

Ifølge planen skal afgifterne på benzin og diesel sænkes til EU’s minimumsniveau. Det vil betyde, at benzinprisen kan falde med omkring 2,67 kroner pr. liter, mens diesel kan blive cirka 2,46 kroner billigere pr. liter. Den svenske regering har endda fået grønt lys fra EU til at sænke afgifterne endnu mere end minimumsniveauet. Dansk Folkeparti, som tidligere har fremsat et lignende forslag, vurderer, at lavere afgifter på benzin og diesel vil koste statskassen mere end fem milliarder kroner om året.

Partiet ønskede allerede at sænke afgifterne tidligere på året, men forslaget blev afvist af et flertal i Folketinget heriblandt Venstre. Professor Bo Sandemann Rasmussen fra Aarhus Universitet mener ikke, det giver mening løbende at justere afgifterne efter udsving i energipriserne. Samtidig rejser planen nye spørgsmål om bilafgifter generelt. De partier bag VLAK-sporet har tidligere meldt ud, at de ønsker at afskaffe registreringsafgiften på elbiler.

Hvad der skal erstatte de tabte indtægter, er endnu uklart. En kilometerafgift er blandt de modeller, der nævnes som mulighed. En sådan løsning kan ifølge beregninger betyde, at en køretur mellem Aarhus og Herning alene vil koste over 150 kroner i afgifter.





