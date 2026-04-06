Emilie Schytte fortsætter som løsgænger efter udmeldelse fra Borgernes Parti

Folketingsmedlem Emilie Schytte har besluttet at fortsætte som løsgænger i Folketinget efter at have trukket sig fra Borgernes Parti. Hun fastholder sit borgerlige ståsted og vil fortsætte med at kæmpe for borgerlige mærkesager.

Folketingsmedlem Emilie Schytte , der tidligere har trukket sig fra Borgernes Parti , fortsætter nu som løsgænger i Folketinget . Det meddelte hun mandag i en pressemeddelelse, som hun har delt via et opslag på Facebook. Her uddyber hun, at hendes politiske ståsted fortsat er uforandret, og at hun vil fortsætte sit politiske arbejde ufortrødent. Schytte understreger, at hun vil være borgernes stemme og arbejde for borgerlig politik .

Beslutningen om at fortsætte som løsgænger kommer efter, at hun lørdag aften bekendtgjorde, at hun trak sig helt ud af Borgernes Parti. I sin meddelelse skriver Schytte: ”Jeg vil ufortrødent fortsætte mit politiske virke som borgernes stemme, der gennemfører borgerlig politik. Det vil i praksis betyde, at jeg for nærværende vil være løsgænger i Folketinget.” Hun understreger, at hun fortsat deler partiets mission om at genopbygge tilliden mellem borgere og politikere, samt at gøre op med lukkede magtstrukturer og manglende gennemsigtighed i politiske beslutninger. Schytte fremhæver også ønsket om at bevare den borgerlige politiske linje, og at hun vil fortsætte med at kæmpe for de mærkesager, der tidligere har været drivkraften i hendes politiske virke. Hendes beslutning om at forlade partiet kom efter uenigheder om partiets retorik og ledelse. I et længere Facebook-opslag forklarede Schytte, at hun ikke længere kunne stå inde for den retorik, partiet førte, og som partiformand Lars Boje forsvarede. Schyttes beslutning har vakt opsigt i politiske kredse, og mange spekulerer på, hvad det vil betyde for hendes fremtidige politiske samarbejde. Meddelelsen om hendes udmeldelse og beslutningen om at fortsætte som løsgænger giver anledning til spørgsmål om, hvordan hun vil forholde sig til de forskellige politiske partier og blokke i Folketinget. Der er især interesse for, hvilke sager hun vil prioritere, og hvordan hun vil sikre sig indflydelse på trods af sin position som løsgænger. Schytte har allerede annonceret, at hun vil fokusere på borgerlige principper og fortsat arbejde for gennemsigtighed og åbenhed i politik. Hun har udtrykt et ønske om at fortsætte dialogen med borgerne og holde dem informeret om sit arbejde i Folketinget. Det er også forventet, at hun vil være aktiv i udvalgsarbejdet og fortsat deltage i debatter i folketingssalen. Schyttes exit fra Borgernes Parti markerer et markant skifte i hendes politiske karriere, og hendes kommende handlinger vil være afgørende for at definere hendes rolle i dansk politik fremover. Hun står nu over for udfordringen med at navigere i et politisk landskab som løsgænger, hvor hun skal forsøge at opretholde sin politiske indflydelse og fremme sine mærkesager. Hendes evne til at samarbejde med andre partier og skabe politisk gennemslagskraft vil være afgørende for hendes fremtidige succes. Samtidig er der et fokus på, hvordan hendes beslutning vil påvirke Borgernes Parti. Partiet står nu uden et medlem af Folketinget, hvilket kan have konsekvenser for deres politiske agenda og deres evne til at få indflydelse. Det bliver interessant at følge udviklingen i både Schyttes politiske virke og Borgernes Partis fremtid





Emilie Schytte forlader Borgernes Parti: Beskylder partiet for hykleri og magtfuldkommenhedFolketingsmedlem Emilie Schytte trækker sig fra Borgernes Parti og retter hård kritik mod partiets ledelse og interne forhold. Udmeldingen kommer efter uro omkring Schyttes egen iværksætterfortælling.

Folketingsmedlem forlader Borgernes Parti i protestEmilie Schytte melder sig ud af Borgernes Parti og kritiserer partiets retorik, formandens ledelsesstil og manglende gennemsigtighed.

Skrider fra Borgernes Parti: Emilie Schytte dybt rørtI en ultrakort kommentar efter sin udmeldelse var Emilie Schytte tydeligt rørt, skriver medie.

Kaosset fortsætter i Borgernes Parti: Nyvalgt folketingsmedlem melder sig udEmilie Schytte er ikke længere en del af Borgernes Parti, bekræfter hun på Facebook, hvor hun også smækker hårdt med døren på vej ud.

ANALYSE: Borgernes Parti er gået i opløsning - ligner mere bare 'Bojes Parti'Samtidig er en blå regering med Lars Løkke gået fra at være utænkelig til umulig.

Afhopper svarer Boje igenEmilie Schytte, der er nu tidligere medlem af Borgernes Parti, sætter over for TV 2 flere ord på, hvorfor hun har kappet båndene til partiet under to uger efter valget.

