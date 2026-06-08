Emilie Kleding skaber fagligt fællesskab for freelancejournalister i Danmark

Emilie Kleding, der efter syv år som freelancer i Tyrkiet nu er tilbage i Danmark, savnede et fagligt fællesskab med andre freelancejournalister i samme situation. Hun startede en lukket Facebook-gruppe for DJ-medlemmer, der skulle skabe et fagligt fællesskab, hvor medlemmerne kunne dele tanker, spørgsmål og tvivl om alt fra dialog med kunder til idéudvikling, lokale kontakter og gode råd om at bevare en telefon med et dansk nummer. Derudover planlægger gruppen at afholde månedlige online-møder og eventuelt et årligt fysisk møde. Netværket styres af FreelanceGruppen, hvor Emilie Kleding faciliterer netværket sammen med fotograf Christine Vassaux Noe. Det er dog ikke nødvendigt at være medlem af Freelancegruppen for at deltage i møderne.

Emilie Kleding savnede et fagligt fællesskab med andre freelancejournalister i samme situation efter at have levet syv år som freelancer i Tyrkiet . Hun startede en lukket Facebook-gruppe for DJ-medlemmer, der skulle skabe et fagligt fællesskab , hvor medlemmerne kunne dele tanker, spørgsmål og tvivl om alt fra dialog med kunder til idéudvikling, lokale kontakter og gode råd om at bevare en telefon med et dansk nummer.

Derudover planlægger gruppen at afholde månedlige online-møder og eventuelt et årligt fysisk møde. Netværket styres af FreelanceGruppen, hvor Emilie Kleding faciliterer netværket sammen med fotograf Christine Vassaux Noe. Det er dog ikke nødvendigt at være medlem af Freelancegruppen for at deltage i møderne





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