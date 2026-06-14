Barcelonas Emil Nielsen var årsagen til, at Barcelona vandt Champions League med en 37-34-finalesejr over Füchse Berlin. Ifølge modstanderne var Emil Nielsen den mest træfsikre målmand nogensinde.

Barcelona s Emil Nielsen var årsagen til, at Barcelona vandt Champions League med en 37-34-finalesejr over Füchse Berlin . Ifølge modstanderne var Emil Nielsen den mest træfsikre målmand nogensinde.

- Vi kæmpede mod en målmand, der denne weekend har vist, at han er med afstand verdens bedste målmand, siger Mathias Gidsel. Det er andet år i træk, at den tyske klub taber Champions League-finalen. Sidste år var det Magdeburg, der var bødlen. - Det er selvfølgelig ekstremt hårdt at stå med denne her følelse igen, men i topsport må man nogle gange bare erkende, at der er nogle præstationer, der er unikke.

Og i finalen var Emil Nielsen unik. I hvert fald i mine øjne, lyder det fra Gidsel. Det er over en lang periode, at danskerne løbende er blevet mere og mere utrygge, som årene er gået. Tal fra undersøgelsen viser, at den såkaldte 'tryghedsscore' i Danmark i år er på det laveste niveau nogensinde - delt med 2024 og 2025.

I øjeblikket er et spor spærret i begge retninger på Silkeborgmotorvejen. Det skyldes arbejde i midterrabatten med vejvedligehold. I retning mod Aarhus er spærringen fra afkørsel 27 Silkeborg Ø og indtil afkørslen ved rastepladsen Kalbygård skov. I retning mod Herning er det fra rastepladsen og indtil Silkeborg Ø. Lars og Karens datter lider af selvmordstanker.

Nu står forældrene frem med kritik af Vesthimmerlands Kommune, som har afbrudt hjælpen til deres pige. Det bliver en ommer til Mathias Gidsel. For han og klubben Füchse Berlin har tabt til Barcelona i Champions League-finalen. Kampen endte 37-34 til Barcelona.

Og dermed må Mathias Gidsel altså kigge langt efter det sidste trofær, han manglede i sin samling. Men selvom det ikke blev til en plads øverst på podiet. Mathias Gidsel blev nemlig turnerings topscorer. Men helt uden sejr dansk er det ikke.

For den tidligere målmand hos Skjern Håndbold, Emil Nielsen tager en sidste sejr for klubben Barcelona. Dermed sætter han et vildt punktum i sin karriere for klubben med Champions League trofæet i hånden. Emil Nielsen skifter nemlig til den ungarske klub Veszprém denne sommer. Det kniber fortsat for Vurderingsstyrelsen at få udarbejdet ejendomsvurderingerne til tiden, og derfor beder den nye skatte- og vækstminister, Jakob Engel-Schmidt (M), nu Folketinget om en hjælpende hånd.

Det sker i form af et lovforslag, der efter planen skal førstebehandles tirsdag og vedtages inden sommerferien, som indebærer, at ejendomsvurderingerne i 2026 og 2027 droppes i sin hidtidige form. I stedet vil der blive udregnet ejendomsværdier på baggrund af vurderingerne fra 2022 og 2023, som forhøjes med den samme procentsats, som ejendomspriserne er steget med i det område, hvor boligen befinder sig. - Med det her lovforslag skaber vi mere ro om boligskatten her og nu.

Vi mindsker risikoen for, at familier får en stor restskat, der kan presse økonomien, siger ministeren. Tre lokale foreninger har inviteret til VM-fest på det lokale bryghus i Hvide Sande. Indehaveren Niels Sangill har sendt 3.000 flyers ud til sommerhuslejere. - Vi håber, vi kan samle 200-300 gæster.

Og så tager vi én aften ad gangen, og hvis det går helt amok, lægger vi en plan for næste uge, griner Niels Sangill. Politiet blev klokken 8.57 søndag morgen kaldt ud til et indbrud i en varevogn. Hændelsen skete på Silkeborgvej ved thansen i Herning. Men synet, der mødte patruljen var en smule overraskende.

- Han må have manglet et sted at sove, lyder det fra Andreas Andersen, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi. Manden er 38 år og kommer fra Kolding. Politiet oplyser at manden var meget fuld, da de fandt ham. Faktisk var manden så fuld, at politiet tog ham med ind på stationen til afrusning, hvor han stadig ligger.

Politiet har ikke sigtet manden - endnu. For de fleste er datoen 20. maj formentlig ikke noget særligt - udover at det selvfølgelig kan være en ganske nydelig forårsdag





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Emil Nielsen Barcelona Champions League Füchse Berlin Mathias Gidsel

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