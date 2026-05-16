Emil Jakobsen stjal showet med sin scoring

Den danske fløjspiller Emil Jakobsen udstod i en Bundesligakamp, hvor han slog sig til bagspiller og scorede det afgørende mål.

Den danske fløjspiller Emil Jakobsen stjal showet med en helt uvant scoring. Mikkel Hansen var vant til det - men nu prøver Emil Jakobsen også kræfter med det.

For normalt ser man ham udvise opsigtsvækkende springkraft, men i en Bundesligakamp mod Lemgo gjorde han sig pludselig til som bagspiller. Her huggede han bolden i kassen fra en position, der normalt var forbeholdt Mikkel Hansen. Eller Simon Pytlick nu om dage. Målet er da også gået viralt, og da Mikkel Hansen så Emil Jakobsens bedrift, var han da også hurtig til at skrive til fløjspilleren, fortæller Jakobsen.

"Jeg har drillet mine holdkammerater med, at jeg sagtens kunne være bagspiller. Og så var det heller ikke meningen, men når det så lykkedes, kan jeg lige så godt give dem lidt røg," siger han med et smil til B.T. Men selvom det var en succes i Bundesligaen, betyder det langt fra, at han har modet i landsholdstrøjen, når Nikolaj Jacobsen kigger på fra bænken. Danmark spiller mod Tyskland fredag og søndag i to træningskampe





