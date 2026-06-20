Elon Milliardær i hemmelig eliteklub

Lækket dokumentmateriale afslører navne på deltagere i den lukkede klub 'Dialog', hvor verdens rigeste og magtfulde personer mødes uden offentlighedens søgelys. Programmets eksplicitte overskrifter om 'dommedag' og 'sexliv' vækker opsigt.

Et omfattende læk af dokumenter fra en hemmelig eliteklub med Navnet Dialog har afsløret en lang række kendte navne fra teknologi, politik, finans og underholdning, der ifølge mediet deltager i lukkede møder.

Klubben, der ifølge oplysningerne blev startet i 2006 af finansmanden Auren Hoffman og PayPal-medstifteren Peter Thiel, tiltrækker nogle af verdens mest magtfulde personer, herunder tech-milliardæren Elon Musk, amerikanske senator Ted Cruz, Trumps svigersøn Jared Kushner, YouTubes topchef Neal Mohan og Hollywood-stjerner som Josh Brolin og Joseph Gordon-Levitt. Møderne er designet som et privat rum, fri for journalister, kameraer og offentlig adgang, hvor deltagerne kan udveksle ideer om emner som kunstig intelligens, globale konflikter og ekstreme fremtids-scenarier.

Det lækkede materiale indeholder desuden et foreløbigt program for det næste møde, som planlægges i Dublin i august, med opsigtsvækkende overskrifter som 'Hvordan er dit sexliv?

', 'Byg en kult' og 'Sådan navigerer man i tredje verdenskrig'. Disse punkter har som mål at udforske grænser for både privatliv og global katastrofehåndtering i en lukket circulær, hvilket har affødt kritik fra nogle, der mener, at sådan mødebåde skaber en underminerende demokratisk diskussion og giver et forvrænget billede af, hvordan den globale elite forbereder sig på fremtiden





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Elon Musk Dialog Eliteklub Peter Thiel Hemmelige Møder Tech-Milliardærer

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