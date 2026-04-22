Elnetværket er overbelastet: Grøn omstilling trues af datacentres strømforbrug og borgernes uvished

Stigende efterspørgsel efter strøm, især fra datacentre, har ført til et stop for nye tilslutninger til elnettet. Dette truer den grønne omstilling og skaber usikkerhed for borgere i udpegede energiparkområder.

Den danske energiinfrastruktur står over for en kritisk udfordring, hvor kampen om strøm har nået et bristepunkt. Ansøgninger om tilslutning til elnettet er eksploderet i de seneste år, primært drevet af en stigende efterspørgsel fra datacentre, der nu tegner sig for omkring 40 procent af den samlede kapacitet.

Dette har resulteret i et fuldstændigt stop for nye tilslutninger, hvilket potentielt forsinker den grønne omstilling, især inden for den tunge transportsektor, hvor mange virksomheder ønsker at skifte fra diesel til el, som illustreret af den udstillede el-lastbil på World of Volvo i Sverige. Situationen er alvorlig, da den hindrer danske virksomheders mulighed for at investere i mere bæredygtige løsninger og bidrager til usikkerhed om fremtidige energiprojekter.

Udover udfordringerne med elnettets kapacitet, er der et overset aspekt af problematikken: den langvarige uvished, som borgere i udpegede energiparkområder oplever. Over 100 familier ved Gesten og Revsing i Vejen Kommune har siden 2023 været underlagt en udpegning uden tidsfrist eller kompensation, og med en potentiel mangel på kapacitet i elnettet til at realisere de projekter, de venter på. Disse borgere er fanget i en planmæssig limbo, uden indflydelse på markedets dynamik eller politikernes tidsplaner.

Denne situation understreger behovet for en holistisk tilgang, der ikke kun fokuserer på at udvide elnettet, men også på at beskytte de borgere, der allerede påvirkes af energipolitiske beslutninger. Det er afgørende at anerkende, at langvarig uvished er en politisk opgave, der kræver hurtig handling. Debatten bør også inkludere en kritisk vurdering af tidligere praksis, såsom tilladelsen til at opstille gasturbiner ved datacentre i USA.

Selvom prioritering af grøn omstilling er vigtig, kan en for restriktiv tilgang potentielt afskrække nye investeringer i datacentre i Danmark. Det er vigtigt at huske, at datacentre ikke kun omfatter store internationale virksomheder som Apple, AWS og Microsoft, men også colocation-udbydere som Digital Realty og datacentre ejet af teleudbydere som Globalconnect. Lokalplaner er dynamiske og kan ændres af kommunerne, men kommunalpolitikere er ofte modtagelige for slesk tale og økonomiske incitamenter. Derfor er der behov for gennemsigtighed og ansvarlighed i planlægningsprocessen.

Det er essentielt at finde en balance mellem grøn omstilling, økonomisk vækst og beskyttelse af borgernes interesser





