Elnetudvidelsen i Danmark sakker bagud: Statsrevisorer kritiserer Energinet

Forsinkelser i udbygningen af det danske elnet udløser hård kritik fra Statsrevisorerne og truer den grønne omstilling. Energinet får kritik for manglende effektivitet og forsinkelser, der får konsekvenser for nye projekter og Danmarks klimamål.

Udbygningen af elnettet i Danmark er præget af massive forsinkelser, hvilket nu udløser hård kritik fra Statsrevisorer ne og en række aktører i energisektoren. Kritikken retter sig primært mod det statslige selskab Energinet , der er ansvarlig for at drive og udbygge transmissionsnettet, elnettets ’motorveje’.

Statsrevisorerne, der overvåger brugen af skatteborgernes penge, baserer deres kritik på en beretning fra Rigsrevisionen, der betegner Energinets styring af udbygningen som ”meget utilfredsstillende”. Forsinkelserne har alvorlige konsekvenser for den grønne omstilling og Danmarks energiuafhængighed, idet nye projekter, der skal sikre mere grøn energi, bliver forsinket eller sat på pause. Et konkret eksempel er det norske selskab Onnest, der oplever usikkerhed omkring etableringen af et stort landbaseret ørredopdrætsanlæg i Nordjylland, fordi elnettet er presset. Også i Esbjerg Kommune er der bekymring, idet en planlagt industripark for grønne virksomheder risikerer at mangle strøm. Borgmester Jesper Frost Rasmussen udtrykker stor frustration over den langsomme proces. Problemerne er omfattende og har nået et kritisk punkt, hvor Danmarks evne til at nå sine klimamål og tiltrække investeringer i grøn energi er i fare. Ifølge Rigsrevisionen er cirka 70 procent af Energinets projekter i øjeblikket forsinkede med i gennemsnit knap 2,5 år. Projekterne, der oprindeligt var planlagt til at vare tre år, forventes nu at tage 5,5 år, hvilket svarer til en forsinkelse på omkring 80 procent. Det mest forsinkede projekt er ved Guldborgsund, hvor udvidelsen er forsinket med omkring 6,5 år. Statsrevisorerne påpeger, at hastigheden i udbygningen af elnettet skal mere end fordobles, hvis Energinet skal nå den forventede udbygning i 2050. Hvis ikke dette lykkes, vil udbygningen først være færdig omkring 2080. Udover forsinkelserne er projekterne også blevet dyrere end planlagt. De igangværende projekter er blevet 16 procent dyrere, og Energinet peger på prisstigninger på komponenter som en væsentlig årsag. Energinet anslår desuden, at 32 procent af forsinkelserne skyldes interne forhold. Der var i marts forbrugsansøgninger til transmissionsnettet på 33,5 GW. Udviklingen i elnettet er delt op i to primære elementer. Transmissionsnettet er det overliggende højspændingsnet, der transporterer elektricitet over lange afstande mellem produktionsanlæg, udlandsforbindelser og de lokale elnet. Dette net drives af Energinet. Distributionsnettet forbinder transmissionsnettet med slutbrugerne og ejes og drives af lokale netselskaber. Konsekvenserne af de store forsinkelser er alvorlige, både for den lokale udvikling og for Danmarks evne til at nå sine klimamål. Manglende strømkapacitet kan betyde, at virksomheder ikke kan etablere sig, hvilket kan føre til tab af arbejdspladser og skatteindtægter. Tidligere kritik fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet viser, at problemerne er kendt, men at der er handlet for sent. Lars Aagaard har tidligere været i søgelyset, fordi informationer om forsinkelserne ikke rettidigt blev delt med Folketinget. Kritikken mod Energinet og ministeriet understreger behovet for en hurtigere og mere effektiv udbygning af elnettet for at sikre Danmarks fremtidige energiforsyning og opfyldelse af klimamålene





