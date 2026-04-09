Elnetudbygningen i Danmark halter bagud: Tempoet skal fordobles for at nå klimamålene

Statsrevisorerne kritiserer Energinet for forsinkelser i udbygningen af elnettet. Manglende kapacitet og lange leveringstider truer den grønne omstilling.

Hvis målet om en fuldt udbygget elnetinfrastruktur inden 2050 skal nås, er der behov for en markant acceleration af udbygningstakten. Statsrevisorerne har i en ny rapport konkluderet, at tempoet er alt for langsomt, og at Energi net har udvist utilfredsstillende præstationer. Kritikken retter sig mod Energi nets manglende evne til at leve op til tidsplanerne, samt Klima-, Energi - og Forsyningsministeriets sene reaktion på de stigende forsinkelser.

Energinet har systematisk undervurderet den tid, der kræves til at gennemføre deres projekter. Det har haft den konsekvens, at udbygningen er blevet forsinket betydeligt, hvilket igen forsinker den grønne omstilling. Denne udvikling er bekymrende, da en effektiv og rettidig udbygning af elnettet er afgørende for at kunne imødekomme fremtidens energibehov og nå klimamålene. Situationen er yderligere kompleks, da hele verden er i gang med at udbygge sine elnet. Dette skaber et pres på produktionen af de nødvendige komponenter som transformere og kabler. Leveringstiderne er stigende, og priserne på komponenter er under pres. Denne udvikling rejser spørgsmål om, hvorvidt der investeres tilstrækkeligt i nye produktionsfaciliteter, eller om kapitalismen udnytter situationen til at maksimere profitten, hvilket kunne forsinke den nødvendige udbygning yderligere. Varmeværkerne er utilfredse med at de ikke kan tilslutte deres varmepatroner så de kan få gratis varme når strømmen er gratis, da det er dårlig forretning, uanset om det er varmeværkerne eller Energinets der skal betale. Små reaktorer, der kan levere varme og el er en bedre løsning end master og kabler, der er behov for backup og elnettet gør, at mange enheder kan deles om den samme backup. Der diskuteres brugen af kinesisk udstyr og bekymringer om sikkerhed og overvågning. Bestyrelsens rolle og ansvar i Energinet bliver ligeledes problematiseret. Der rejses spørgsmål om, hvorvidt bestyrelsen, herunder prominente medlemmer med politisk erfaring, har været i stand til at håndtere de udfordringer, som udbygningen af elnettet står overfor. Der stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor forsinkelserne fortsætter, og om der er tilstrækkelig ansvarlighed og handling fra bestyrelsens side





