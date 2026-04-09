Elnetudbygningen halter: Hastigheden skal mere end fordobles for at nå klimamålene

Statsrevisorerne kritiserer Energinet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet for forsinkelser i udbygningen af elnettet. Rapporten understreger behovet for at øge hastigheden betydeligt og foreslår alternative løsninger.

Hvis den forventede udbygning af elnettet skal nås inden 2050, er det bydende nødvendigt at sætte farten op. Faktisk kræver det en fordobling af hastigheden, hvis man vil indhente de nuværende forsinkelser. Dette er den nedslående konklusion i en nylig rapport fra Statsrevisorerne, som har gransket Klima -, Energi - og Forsyningsministeriets håndtering af udbygningen af elnettet.

Rapporten kritiserer både Energinet for at have undervurderet tidsforbruget på deres projekter og ministeriet for at have reageret for sent på den stigende bekymring over tempoet i udbygningen. Den grønne omstilling er afhængig af et velfungerende og udbygget elnet, og de aktuelle forsinkelser udgør derfor en alvorlig trussel mod klimamålene.\Energinet er blevet kritiseret for systematisk at have undervurderet den tid, det tager at gennemføre deres projekter. Dette har ført til betydelige forsinkelser i udbygningen af elnettet, hvilket igen hæmmer den grønne omstilling. De lange leveringstider på komponenter som transformere og kabler forværrer situationen. Hele verden er i gang med at udvide deres elnet, hvilket skaber en massiv efterspørgsel efter disse komponenter. Leverandørerne kæmper for at følge med, og det fører til stigende priser. Situationen er kompleks, og det kræver en holistisk tilgang at løse problemet, der både adresserer Energinets interne udfordringer og de globale markedskræfter, der påvirker leverancerne.\Ud over at øge tempoet i udbygningen af selve elnettet er der også behov for at tænke i alternative løsninger for at mindske belastningen på det eksisterende net. En interessant tilgang kunne være at kræve, at store energiforbrugere, som for eksempel datacentre, investerer i egen vedvarende energiproduktion, som vindmøller og batterier. Dette ville ikke blot mindske afhængigheden af det offentlige elnet, men også gøre disse virksomheder til producenter af grøn energi. Lokale energiløsninger som disse kan reducere belastningen på distributionsnettet og bidrage til en mere robust og modstandsdygtig energiforsyning. Medlemskab af IDA giver gratis adgang til PLUS-indhold. For at tilmelde dig en gratis prøve for at hjælpe med at gøre vores indhold mere relevant for dig, ved at vælge et eller flere emner der interesserer dig





ingdk / 🏆 6. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elnet Grøn Omstilling Energinet Klima Vedvarende Energi

United States Latest News, United States Headlines

