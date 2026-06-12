Elnettets manglende kapacitet forsinker grønne projekter

Projekt efter projekt, der skal sikre en grøn omstilling af Danmark, må udskydes på grund af manglende kapacitet i elnettet. Dette skyldes ikke bare en mangel på udbygning af kabler og transformerstationer, men også en ignoreret advarsel fra fagfolk om, at strømforbruget skal fordeles bedre hen over døgnet.

Projekt efter projekt, der skal sikre en grøn omstilling af Danmark, må udskydes, fordi der mangler kapacitet i elnettet. Men advarslerne har lydt gentagne gange i mindst 16 år.

Elbusser i stedet for dieselbusser sikrer en CO2-reduktion på flere tusinde ton om året. Men ikke alle steder kan busselskaberne få adgang til strøm til nye ladestandere. Det forsinker den grønne omstilling. Illustration: Movia.

Det danske elnet er under massivt pres efter flere års forsømmelse af udbygningen med kabler og transformerstationer. Krisen skyldes dog også, at vi i over 10 år har ignoreret advarsler fra fagfolk om, at strømforbruget til f.eks. elbiler og varmepumper skal fordeles bedre hen over døgnet, end vi gør i dag. Tegn et gratis prøveabonnement og få adgang til alt indhold på Ingeniøren, Version2 og Radar, helt uden binding eller betalingsoplysninger.

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Grøn Omstilling Elnettets Kapacitet Elbusser Dieselbusser Strømforbruget Fagfolk Advarsler

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