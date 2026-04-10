Elnettet Under Pres: En 16 År Gammel Opskrift På Løsninger Ignoreret

En ny rapport fra CIP Foundation afslører, at en løsning til et velfungerende elnet har været kendt siden 2010, men langt fra implementeret. Rapporten advarer om akutte problemer og potentielle nedbrud på elnettet, der er presset af stigende elforbrug, elbiler og forsinkelser i udbygningen.

Danske Bank og Rambøll er partnere på Børsen Bæredygtig, hvilket betyder, at alle artikler er frit tilgængelige for alle læsere. En ny rapport fra CIP Foundation, ifølge dem selv, afslører en opskrift på et velfungerende elnet, der har eksisteret siden 2010. Alligevel er langt de fleste af disse løsninger aldrig blevet realiseret, hvilket bekymrer Charlotte Boline Jepsen, ledende partner i CIP Foundation.

Forestil dig et vejnet, hvor trafikken konstant vokser, men hvor der ikke tilføjes nye veje. Det er præcis den udfordring, elnettet står over for i dag. I stedet for biler er det strøm, der belaster elnettet. Denne overbelastning fører til trafikpropper på elnettets 'autobahn', hvilket forhindrer virksomheder og projekter i at realisere deres grønne ambitioner og tilslutte sig elnettet.\Denne situation er ikke ny, og problemerne har været belyst i årevis. Rigsrevisionen har skarpt kritiseret både Energinet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet for mangelfuld styring af elnetsudbygningen og for langsom reaktion i deres tilsyn. Allerede i 2010 konkluderede Energinet og Dansk Energi (i dag Green Power Denmark) i en rapport, at løsningen lå i et 'smart grid' – et intelligent elnet, der kunne styre forbruget og udnytte kapaciteten mere effektivt. Seksten år senere er mange af disse anbefalinger stadig ikke implementeret, og konsekvenserne begynder nu at blive mærkbare. Charlotte Boline Jepsen fra CIP Foundation er overrasket over, hvor meget CIP's anbefalinger stemmer overens med den tidligere rapport fra Energinet og Dansk Energi. Hun vurderer, at mange af anbefalingerne er genbrug fra tidligere rapporter. Det nye i CIP Foundations rapport er, at man går fra det teoretiske til det konkrete ved at vise, hvordan disse løsninger kan implementeres. Presset på elnettet er nu akut, da virksomheder og projekter ikke kan tilslutte sig, og elbiler bidrager til belastningen, især når strømmen er billigst.\I 2010-rapporten blev der blandt andet pegede på behovet for at gøre elprisen mere gennemsigtig og dynamisk samt at skabe bedre rammer for forbrugernes kommercielle udnyttelse af fleksibelt elforbrug. Denne anbefaling gentages i CIP Foundations rapport. Charlotte Boline Jepsen bemærker dog, at der ikke er sket 'så forfærdeligt meget' på 16 år, hvilket hun tilskriver elnettets tekniske kompleksitet. Hun fremhæver også, at udfordringerne med elbiler, som intelligent reagerer på elpriserne og dermed skaber spidsbelastninger om natten, er blevet mere markante siden 2010. Der er kapacitetsproblemer både i transmissionsnettet (det store elnet) og distributionsnettet (det lokale elnet). Virksomheder og projekter, der ønsker tilslutning, oplever lange forsinkelser, som har været kritiseret af både virksomheder og organisationer. Statsrevisorerne har fremhævet eksempler på projekter, der er blevet udskudt i årevis. Samtidig er der en stigende efterspørgsel fra datacentre og energiparker, hvilket yderligere belaster elnettet. Energinet, det statslige selskab, der ejer og udbygger det centrale elnet, står over for store udfordringer med at imødekomme den stigende efterspørgsel og udvide infrastrukturen





borsendk / 🏆 28. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elnet Smart Grid Energinet Elbiler CIP Foundation

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Påskens blæsevejr gav billig strøm, men elnettet satte en stopper for grøn varmeproduktionHaderslev Fjernvarme kunne ikke udnytte billig, grøn strøm fra påskens blæsevejr på grund af et presset elnet, hvilket forhindrede dem i at producere varme mere bæredygtigt og billigt. Situationen afspejler et landsdækkende problem med utilstrækkelig elnetkapacitet og understreger behovet for en mere fleksibel udnyttelse af elnettet og prioritering af nye strømforbrugere.

Read more »

Read more »

Enorme forsinkelser og milliarder kroner dyrere: Udbygning af elnettet får massiv kritikHvis den forventede udbygning af elnettet skal nås i 2050, skal der trykkes på speederen. Faktisk skal hastigheden mere end fordobles, hvis der skal rettes op på forsinkelserne. Utilfredsstillende, lyder det i rapport.

Read more »

Problemer med at udbygge elnettet er skidt nyt for klimaet, siger analytikerRigsrevisionen kritiserer i dag det statsejede selskab Energinet for at have styret udbygningen af det danske elnet meget utilfredsstillende.

Read more »

Elnettet halter efter: Gamle løsninger og nye udfordringer presser kapacitetenRapporter påpeger manglende fremskridt i udbygningen af elnettet på trods af kendte løsninger fra 2010. Udfordringer inkluderer pres fra elbiler, forsinkelser for virksomheder og behov for smartere løsninger.

Read more »