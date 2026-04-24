Elmer Møller klar til tredje runde i Madrid Open efter Diallos afbud

Elmer Møller avancerer i Madrid Open efter at Gabriel Diallo trak sig med en skade i andet sæt. Danskeren møder nu verdensetteren Jannik Sinner.

Elmer Møller har sikret sig en plads i tredje runde af Madrid Open efter en dramatisk sejr over canadieren Gabriel Diallo . Kampen blev afbrudt i andet sæt, da Diallo trak sig med en skade, efter at Møller havde vundet første sæt med 7-5.

Denne sejr markerer en af de største i Elmer Møllers karriere, vurderet på modstanderens placering på verdensranglisten. Det er kun overgået af hans sejr over Alexander Bublik i 2024, der dengang var nummer 27 i verden. Møllers præstation i Madrid har været imponerende, og han har vist et stærkt spil, især med sin veludviklede baghånd, der skabte betydelige problemer for Diallo. Kampen startede ikke optimalt for den 22-årige aarhusianer, da han blev brudt i sit første serveparti.

Han formåede dog hurtigt at svare igen og bryde Diallos serv, hvilket satte gang i et tæt og udvekslingsrigt første sæt. Begge spillere havde perioder med overtag, og stillingen skiftede konstant. Ved stillingen 4-5 var Møller under pres, men han holdt stand og viste mental styrke ved at holde sin serv. Derefter fulgte et langt og intenst parti, hvor Møller endelig brød Diallo og tog føringen med 6-5.

Med muligheden for at serve sættet hjem demonstrerede Møller endnu en gang sin formidable baghånd og sikrede sig sætsejren med 7-5, hvilket udløste en jublende reaktion fra den danske spiller. Diallo virkede tydeligt påvirket af kampen og tilkaldte lægehjælp. Han modtog massage på lænden og ryggen i et forsøg på at fortsætte, men det var tydeligt, at skaden generede ham.

Efter en kort pause vendte Diallo tilbage på banen og viste et øget aggressivt spil, hvilket resulterede i en tilbageerobring af sin serv. Desværre for canadieren viste dette sig at være en kortvarig opblomstring. Da stillingen var 3-3 i andet sæt, indså Diallo, at han ikke kunne fortsætte kampen og trak sig ud af turneringen. Dette gav Elmer Møller en direkte adgang til tredje runde, hvor han nu står over for en enorm udfordring i form af verdensetteren Jannik Sinner.

Sinner havde tidligere på dagen vundet sin andenrundekamp over den franske kvalifikationsspiller Benjamin Bonzi i tre sæt med cifrene 6-7, 6-1, 6-4. Møller vil skulle præstere sit bedste for at have en chance mod den italienske stjerne, men sejren over Diallo har givet ham selvtillid og momentum. Det bliver en spændende kamp, der vil teste Møllers evner til det yderste.

Han har allerede vist, at han kan slå højt rangerede spillere, og med den rette taktik og mentalitet kan han måske overraske Sinner. Turneringen i Madrid fortsætter med at byde på højklassisk tennis, og Elmer Møllers deltagelse har allerede skabt stor opmærksomhed i Danmark





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Omstridt løbsarrangør efter klageregn: Nogle vil få penge tilbageLøbsarrangør vil individuelt bedømme om klagere kan få kompensation fra søndagens gadeløb i København.

Read more »

Ældre kvinde fik lukket telefon og TV trods betalt regning – YouSee beklagerLena Møller fra Vridsted oplevede en frustrerende situation med YouSee, hvor hun fik lukket sine tjenester, selvom regningen var betalt. YouSee beklager fejlen, der skyldtes en fejl i betalingsprocessen.

Read more »

For 29 år siden førte dødsulykke til mere sikkerhed: Nu kræver borgmestre handling efter ny kollisionEfter alvorlig ulykke vil tre borgmestre have undersøgt, hvorfor mange af de sjællandske lokalbaner ikke har automatisk togstop.

Read more »

Storbritannien melder ud om Falklandsøernes suverænitet efter lækket mail | NyhederSuveræniteten over Falklandsøerne i den sydlige del af Atlanterhavet ligger hos Storbritannien.

Read more »

EU's antisvindelkontor efterforsker Peter MandelsonEfter e-mails viste forbindelser mellem Mandelson og Jeffrey Epstein, bad EU-Kommissionen om en undersøgelse.

Read more »

Efter stor debat: Cecilie Liv Hansen trækker sig fra postDen tidligere LA'er trækker sig nu fra en af sine udvalgsposter.

Read more »