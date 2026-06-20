Elmarkedet under pres: Forbrugere tilbydes elaftaler sammen med elektronik

Ny undersøgelse viser, at mange danskere får tilbudt elaftaler i fysiske butikker. Samtidig har tordenvejr ramt store dele af landet, og der er flere trafikuheld. Læs mere om udviklingen.

Det bliver beskæret som en stor udfordring for forbrugerbeskyttelsen, når detailbutikker tilbyder elaftaler i forbindelse med køb af elektronik og andre produkter. Ifølge en ny Megafon-måling lavet for bureauet Policy Group har fire ud af ti danskere i alderen 30 til 60 år oplevet at blive tilbudt en sådan elaftale, når de har foretaget køb i en fysisk butik.

Dette skyldes ofte, at butikker tilbyder en rabat på 500 eller 1000 kroner, hvis køberen også tilmelder sig en elaftale. Den praksis vækker bekymring, da det kan være vanskeligt at overholde forbrugerbeskyttende lovgivning i sådanne situationer, hvor køberne muligvis føler sig presset til at acceptere et tilbud, de ellers ikke ville have valgt. Målingen er gennemført i perioden 31. marts til 7. april blandt 1530 repræsentativt udvalgte personer, og den understreger en voksende tendens til at sammenknytte elaftaler med hverdagsindkøb.

I løbet af natten er et massivt tordenvejr trukket op over Danmark fra sydvest. Først ramte det Syd- og Sønderjylland med kraftig regn og mange lyn. Nu bliver særligt Samsø, dele af Østjylland og Nordvestsjælland samt områderne omkring Kattegat ramt af kraftig torden. Det Danske Meteorologiske Institut (DMI) har varslet om mulighed for tordenvejr og skybrud i Ikast-Brande og Viborg kommuner frem til klokken seks lørdag morgen.

Målinger fra Cordulus, en leverandør af nedbørsmålinger til landbruget, viser flere skybrud over den sydlige del af Jylland og på Fyn, men endnu har der ikke været registreret officielle skybrud. Indtil videre er der registreret omkring 500 lyn over dansk luftrum, hvilket viser kraften i uvejret. Myndigheder opfordrer befolkningen til at være opmærksomme og følge de seneste varsler. Der er også sket flere alvorlige trafikuheld på danske veje.

Fredag eftermiddag blev en 16-årig dreng på knallert påkørt af en bil på Stadionvej ved Hammershøj nær Tjele. Drengen kom til skade og blev kørt til sygehuset, men er ifølge vagtchefen ikke i kritisk tilstand. Politiet foretog en narkotest af den 34-årige bilist, som viste et positivt resultat, og manden skal også have taget en blodprøve.

For lidt over en uge siden åbnede en ny særlig afdeling i Nørre Snede Fængsel, hvor der kun skal sidde indsatte, der er dømt for seksuel kriminalitet. I en anden sag er en 55-årig mand sigtet for vold og butikstyveri, efter at han torsdag vedholdende opsøgte en Netto-butik i Herning, hvor han blandt andet skubbede til en kvindelig ansat.

Derudover blev en 63-årig mand, der kørte i en varebil, fredag eftermiddag involveret i et uheld på Rute 26 mellem Viborg NV og Løgstrup. Varebilen kom over i den modsatte vognbane og påkørte to kvinder i hver deres bil. Den 63-årige mand er sigtet for at være uopmærksom i trafikken. Desuden ledte en 40-årig mand fredag ved middagstid en alvorlig arbejdsulykke i Brande, hvor han blev svært forbrændt, mens han svejste.

Han fik tredjegradsforbrændinger på venstre side af kroppen og blev overført til Rigshospitalet i København. Endelig fik en fireårig søbjørn ved navn Imka i en zoologisk have overraskende en lille unge, efter hun uden tegn havde været drægtig i et år. På en mere positiv note har Gurli Søndergaard, kendt som humørbussens sjove fører, gjort gamle passagerer glade med sit gode humør og charmerende væsen, hvilket har fået nogle til at blive lidt forelskede i hende





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