Elløbehjul skaber udfordringer for en 53-årig med synshandicap

De elektriske løbehjul, der fylder sig til i Aalborg, skaber en daglig udfordring for en 53-årig, der lider af retinitis pigmentosa, også kaldet kikkertsyn. En uheldig tur i byen endte med, at han slog hul på benet, da han væltede over et løbehjul, der var smidt i gaden. Virksomheden, der ejer og udlever de elektriske løbehjul, beklager hændelsen dybt og arbejder løbende på at sikre, at køretøjerne holder parkeret pænt.

De elektriske løbehjul, man kan leje, fylder efterhånden en del i gadebilledet i Aalborg. Men for 53-årige Jesper Blynel, der lider af en øjensygdom, udgør de mange elløbehjul en daglig udfordring - og forleden gik det galt.

På sin tur rundt i byen, væltede han over et løbehjul, der var smidt i Reberbahnsgade, og slog hul på benet. - Jeg bliver selvfølgelig irriteret over at nogen bare har efterladt det smidt midt på fortovet og måske også lidt irriteret over, at ingen havde rejst det op, men bare var gået udenom. - Jeg tog fra med hænderne og slog skinnebenet - og da jeg kom hjem kunne jeg se, at det blødde rimelig kraftigt.

I en skriftlig kommentar fra VOI, der ejer og udlever de elektriske løbehjul beklager virksomheden hændelsen dybt. Vi arbejder løbende på at sikre, at vores køretøjer holder parkeret pænt gennem vejledning direkte i appen samt via vores dedikerede team, der dagligt er ude og omparkerer køretøjer





