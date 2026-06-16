Elever på læreplads, russisk skib i Den Engelske Kanal, langsom jordbærsæson og mere

Fire erhvervsskoler i Region Syddanmark har gået sammen om et mentorordningsprojekt for at sikre eleverne en god start på lærepladsen. Det britiske forsvarsministerium efterforsker meldinger om, at et russisk skib skulle have affyret advarselsskud nær en britisk-registreret civil yacht i Den Engelske Kanal. Jordbærproducenter oplever, at jordbærsæsonen er kommet langsomt fra start i år.

Når elever fra erhvervsskolerne begynder på en læreplads eller i praktik, kan det være svært at navigere i de nye rutiner og forventninger, som de bliver mødt med på arbejdspladserne.

Derfor er fire erhvervsskoler i Region Syddanmark gået sammen om et mentorordningsprojekt, der netop skal sikre eleverne en god start på lærepladsen. Overgangen fra, at man går i skole hos os og til, at man kommer ud i en virksomhed, hvor man jo gennemfører en del af sin erhvervsuddannelse, er en sårbar overgang. Der er mange, der falder fra, fortæller Dorthe Wang, der er direktør på Tietgenskolen i Odense, som er med i projektet.

Det britiske forsvarsministerium efterforsker meldinger om, at et russisk skib skulle have affyret advarselsskud nær en britisk-registreret civil yacht i Den Engelske Kanal. Hændelsen skulle være sket tirsdag formiddag lokal tid i farvandet mellem Isle of Wight og Normandiet. Yachten befandt sig på en afstand af omkring 500 meter fra den russiske fregat, da skuddene blev affyret. Ingen skulle være kommet til skade under episoden, ligesom der heller ikke er sket skade på yachten.

Sidste år plukkede de op til 1 ton jordbær om dagen på det her tidspunkt af året. I år plukker de kun cirka 100 kilo. Det er virkeligheden lige nu hos Stensgård Jordbær, der ligesom andre jordbærproducenter oplever, at jordbærsæsonen er kommet langsomt fra start i år. Jordbærrene er så småt begyndt at komme, men mange af bærrene er stadig grønne.

Det har været nogle turbulente dage for SF, efter formand Pia Olsen Dyhrs beslutning om at ansætte den politiske rådgiver Thomas Nystrøm, der tidligere er blevet afskediget fra et job som rådgiver i SF på grund af anklager om seksuelle krænkelser. Selvom Thomas Nystrøm nu har trukket sig som særlig rådgiver for Pia Olsen Dyhr, kaster sagen stadig sin skygge over partiet - og det er der god grund til, fortæller DR's politiske korrespondent, Christine Cordsen.

Selvom snoren drillede lidt, var det til store klapsalver, at dronning Mary i dag fik æren af at indvie den sidste stenskulptur i værket Dodekalitten af kunstneren Thomas Kadziola. Værket, der ligger ved Ravnsby Bakker på Lolland, er efter 20 år nu fuldendt. Ifølge dronningen er der tale om et imponerende kunstværk, som mange vil få stor glæde af. Svimlende 380 milliarder kroner har Elon Musks rumfartsselskab SpaceX smidt efter AI-virksomheden Cursor, der kun har eksisteret i fire år..

Cursors værktøj er lavet til at hjælpe softwareudviklere med at skrive computerkoder og automatisere komplekse opgaver. Opkøbet kommer, samtidig med at SpaceX i fredags blev børsnoteret - og det er indtil videre gået ganske godt - de to første handelsdage er aktien steget med 39 procent og stiger yderligere i dag. Det norske kongehus har aflyst en statsråd på grund af kronprinsesse Mette-Marits alvorlige lungesygdom.

Nu har han også aflyst sit program i dag og i morgen, skriver det norske medie VG. I dag skulle han have taget imod konsuler i Norge, den opgave overtager hofchefen, og i morgen skulle han have deltaget i et bestyrelsesmøde i kronprinsparrets fond. - På grund af kronprinsessens helbredstilstand vil kronprinsen justere sit program fremover for at kunne være mere sammen med kronprinsessen i denne periode, siger kommunikationsrådgiver for den norske kongefamilie Simen Sund til NRK.

Til og med i går har de foretaget i alt 53 visitationer i de to zoner som en del af indsatsen mod den verserende bandekonflikt i byen. Det har resulteret i seks sager om våbenbesiddelse, hvor politiet har beslaglagt knive, et knojern, en signalpistol, en peberspray og et aluminiumsbat. - Vi vurderer bestemt, at zonerne har haft den ønskede effekt.

De har medvirket til at dæmpe konflikten og skabe tryghed i de berørte områder, siger politiinspektør Hans Roost, linjechef for central efterforskning hos Midt- og Vestjyllands Polit





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Erhverv Jordbrug Elever På Læreplads Russisk Skib Jordbærsæson Mentorordningsprojekt Erhvervsskoler Region Syddanmark

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tre generationer deler samme fødselsdag den 20. majEn families historie om, hvordan mormor, mor og datter blev født den 20. maj i tre forskellige år, og hvordan det samlede 20. maj fejres hvert år som fælles fødselsdag.

Read more »

Læseren er fjendenKommentar. Hvem er den onde anmeldelse ond over for? Den håbløse bog og den duperede kritiker og det kyniske forlag i den rækkefølge.

Read more »

Superfan fra Struer ændrer navn til Michael Jackson efter livslang samlingEn ung mand fra Struer har gjort sin store beundring for Michael Jackson helt officiel ved at skifte sit eget navn til Klaus Michael Jackson Neumann. Hans omfattende samling af alt fra CD'er og LP'er til plakater og en kæmpe papfigur fra den seneste biograffilm vokser dag for dag og har en anslået værdi på firehundrede tusinde kroner. Historien beskriver hans passion, den første grænseoverskridende tur som teenager og den seneste tilføjelse fra biografen, samt den følelsesmæssige baggrund for navneændringen efter kunstnerens død.

Read more »

'Bekymrende mange elever' i Norge kan ikke kan læse, skrive eller regne ordentligt | NyhederDet står skidt til med mange norske skoleelevers evner på skolebænken.

Read more »