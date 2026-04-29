Elektriker advarer: Disse apparater må aldrig tilsluttes en forlængerledning

En elektriker advarer mod at tilslutte strømkrævende apparater til forlængerledninger, da det kan føre til overophedning, skader og brand. Læs her, hvilke apparater du skal undgå.

Elektriker advarer: Undgå disse apparater i forlængerledning er – din sikkerhed er i fare. Mange husejere benytter forlængerledning er som en hurtig og praktisk løsning, når stikkontakterne er få eller utilgængelige.

Desværre er denne bekvemmelighed ofte forbundet med en betydelig risiko, som mange ikke er bevidste om. En erfaren elektriker slår nu alarm og opfordrer til forsigtighed, idet han advarer mod at tilslutte visse strømkrævende apparater til forlængerledninger. Forkert brug kan føre til alvorlige konsekvenser, herunder overophedning, beskadigelse af apparater og i værste fald brand. Problemet opstår primært, når apparater med et højt strømforbrug tilsluttes forlængerledninger, der ikke er dimensioneret til at håndtere belastningen.

Det er afgørende at forstå, at en forlængerledning ikke er en permanent løsning, men et midlertidigt supplement, der skal anvendes med omtanke. Specifikke apparater udgør en særlig risiko, når de tilsluttes forlængerledninger. Airfryere, som er blevet utroligt populære i de seneste år, kan trække op til 2000 watt, hvilket ofte overstiger kapaciteten af standard forlængerledninger. Mikrobølgeovne er også kendt for deres høje energiforbrug og bør altid tilsluttes en dedikeret stikkontakt.

Varmeapparater, såsom panelovne og varmeblæsere, er ligeledes potentielle brandfarer, hvis de tilsluttes en overbelastet forlængerledning. Selv tilsyneladende uskyldige køkkenapparater som brødristere og miniovne kan forårsage problemer, da de ofte bruger mere strøm, end man umiddelbart forventer. En yderligere og meget farlig praksis er at sammenkoble flere forlængerledninger, hvilket eksponentielt øger risikoen for overophedning og brand. Denne praksis bør under ingen omstændigheder forekomme.

Det er vigtigt at huske, at en forlængerledning er designet til at fordele strømmen, ikke til at øge den samlede kapacitet. At overbelaste en forlængerledning kan føre til, at ledningerne smelter, isoleringen nedbrydes og i sidste ende antændes. Udover de nævnte apparater bør visse andre enheder også undgås i forlængerledninger. Køleskabe og airconditionanlæg, selvom de ikke nødvendigvis har et ekstremt højt øjeblikkeligt strømforbrug, kører konstant, hvilket kan medføre en gradvis nedbrydning af forlængerledningens komponenter over tid.

Dette kan føre til øget modstand, varmeudvikling og i sidste ende en farlig situation. En simpel tommelfingerregel er at bruge forlængerledninger primært til mindre elektroniske enheder med lavt strømforbrug, såsom lamper, mobilopladere og computere. Ved at følge denne anbefaling kan man minimere risikoen for ulykker og undgå unødvendige skader i hjemmet. Det er også vigtigt at kontrollere forlængerledningen regelmæssigt for tegn på skader, såsom revner i isoleringen eller løse stik.

Hvis der opdages skader, skal forlængerledningen straks udskiftes. Husk, at sikkerhed altid bør være førsteprioritet, når det kommer til elektriske installationer og apparater. Invester i tilstrækkeligt med stikkontakter og få eventuelt installeret flere af en autoriseret elektriker, frem for at stole på forlængerledninger som en permanent løsning





