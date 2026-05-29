Elbilmarkedet sprudler: Ny platform guide til dit næste køb med AI

To unge iværksættere har udviklet bilmo.dk, en AI-drevet platform, der hjælper bilkøbere med at navigere i det komplekse elbilmarked. Gennem en række valg får brugerne personlige anbefalinger og anmeldelser. Løsningen demonstrerer, hvordan kunstig intelligens kan gøre store teknologiske valg mere håndterbare uden tidligere IT-erfaring.

Elbilmarkedet er i øjeblikket i fuld gang med en stor udvikling, hvor mere end ni ud af 10 nye biler, der sælges i dag, er elbiler.

Dette har skabt en stadig voksende kompleksitet for forbrugerne, som skal navigere i et marked med mange modeller, konstant priskrig mellem producenter og en lang række nye teknologiske begreber. Det er blevet almindeligt at diskutere statsgaranti og andre faktorer i sammenhænge med bilkøb. For at hjælpe med denne udfordring har to unge iværksættere, Gustav Riegels og Balder Seland, udviklet en løsning.

De har skabt hjemmesiden bilmo.dk, en platform, der guider brugerne gennem en række spørgsmål for at finde den mest passende elbil baseret på deres specifikke behov. Platformen inkluderer også anmeldelser fra anerkendte kilder som YouTube-kanalen Kuffert og Kørehandsker. Bemærkelsesværdigt er, at de to grundlæggere ikke havde nogen tidligere erfaring inden for IT eller webudvikling. I stedet har de benyttet kunstig intelligens til at udvikle og drive siden, hvilket understreger AI's potentiale i at muliggøre innovative projekter uden traditionel tekniske færdigheder.

Dette initiativ svarer direkte til et reelt behov på markedet og demonstrerer, hvordan teknologi kan gøre komplekse beslutninger mere tilgængelige. Ud over fokus på elbiler, nævnes der også en bredere teknologisk kontekst, hvor podcasten Transformator fra Ingeniøren diskuterer ugens største nyheder inden for teknologi, forskning og naturvidenskab.

Desuden refereres der til en status over Natos strategi, som er under pres efter to begivenheder: en udtalelse fra USA på et lukket møde og en NATO-øvelse, hvor 10 ukrainske dronepiloter simulerede et angreb på 2000 kampklare NATO-soldater. Disse hændelser understreger de strategiske udfordringer, alliancen står over for, og bidrager til en DYNAMISK global sikkerhedsdiskussion





