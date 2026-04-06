Elbilister står over for potentielt store ekstraregninger med nye forslag om afgifter

Debatten om elbilafgifter raser, efter nye forslag om at hæve afgifterne er fremsat. Flere organisationer mener, at elbilejere i dag betaler for lidt, og et nyt forslag vil kunne betyde markante ekstraudgifter for elbilister.

Transport er blevet et emne af stigende betydning, der fylder mere og mere i både dagligdagen og den politiske debat. Diskussionerne om transport opstår ved middagsbordet, på arbejdet og i offentlige forhandlinger. Spørgsmål om brændstofpriser, elforbrug og afgifter er blevet et konstant samtaleemne. Samtidig er udviklingen tydelig i trafikken. Antallet af elbiler på vejene vokser eksplosivt, og bybilledet har ændret sig markant på blot få år.

Mange bilister vælger elbilen for at spare penge i det daglige, tiltrukket af de lavere driftsomkostninger. Det er netop på baggrund af denne tendens, at et nyt forslag nu skaber stor opmærksomhed og debat.\Flere danske organisationer, herunder Ingeniørforeningen og FDM, udtrykker bekymring over den nuværende balance på vejene. Kritikken retter sig mod, at elbilejere betaler betydeligt lavere afgifter end ejere af benzin- og dieselbiler, primært fordi elbiler er fritaget for registreringsafgift. Dette skaber en ulighed, som mange mener er uholdbar i længden. Trafikekspert Svend Tøfting fra Ingeniørforeningen har præsenteret et konkret forslag, der har til formål at rette op på denne skævhed. Forslaget indebærer en grøn årlig afgift på 11.250 kroner for elbiler, baseret på en årlig kørsel på 15.000 kilometer. Tøfting argumenterer for, at det nuværende system er fundamentalt forkert. Han påpeger, at den massive salg af elbiler i de seneste år primært skyldes de lave afgifter. Han fremhæver, at fjernelsen af registreringsafgiften, oprindeligt vurderet til at koste samfundet et par milliarder kroner om året, reelt har ført til et årligt tab på 15 milliarder kroner. FDM støtter også behovet for ændringer og peger på, at både kørselsafgifter, ejerudgifter og skatter bør justeres for at sikre en mere retfærdig fordeling af udgifterne. De argumenterer for, at elbiler slider på veje og infrastruktur i samme omfang som andre biler, hvilket understreger behovet for en mere rimelig beskatning. Flere aktører foreslår derfor en model, hvor bilister betaler baseret på antallet af kørte kilometer. Ifølge en beregning fra Skatteministeriet koster elbiler i dag 24 øre per kilometer, mens benzinbiler koster 130 øre og dieselbiler 142 øre per kilometer.\Selvom debatten om elbilafgifter er intens, er der endnu ingen politisk afklaring på området. Dette betyder, at det stadig er uklart, om elbilister i fremtiden vil opleve en forhøjet udgift for at køre på de danske veje. Spørgsmålet om, hvordan man bedst balancerer incitamentet til at vælge grønnere transportformer med behovet for at opretholde en bæredygtig finansiering af vejinfrastrukturen, er fortsat uafklaret. Mens nogle argumenterer for at bevare de nuværende fordele for elbiler for at fremme den grønne omstilling, fremhæver andre behovet for en mere retfærdig fordeling af udgifterne, der tager hensyn til alle typer af køretøjer. Den endelige beslutning vil have betydelige konsekvenser for både bilister og den danske økonomi. Diskussionen omfatter også spørgsmål om, hvordan afgifterne skal implementeres – om det skal være en kilometerbaseret afgift, en årlig afgift eller en kombination af forskellige metoder. De kommende forhandlinger på Christiansborg vil være afgørende for at fastlægge fremtidens rammer for elbilafgifter og dermed forme udviklingen af den danske transportsektor





