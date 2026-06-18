Elbilister advares: Risiko for bøde på offentlige ladestandere

En parkeringssag fra Randers skaber usikkerhed om reglerne for opladning af elbiler ved offentlige standere. FDM advarer mod at lade bilen uden opsyn, da en afgørelse i fogedretten slår fast, at bilen skal være under aktiv opladning.

Elbil ister i Danmark står over for en ny og bekymrende problemstilling efter en parkeringssag i Randers, hvor en bilist fik en bøde på 510 kroner, selvom bilen var tilsluttet en offentlig ladestander og holdt inden for tidsbegrænsningen.

Sagen har skabt stor usikkerhed om, hvordan skiltningen ved ladestandere skal fortolkes, og FDM advarer nu kraftigt mod at benytte pladserne uden at være konstant til stede. Baggrunden er, at en elbilist i Randers parkerede ved en kommunal ladestander med skiltet 'Kun opladning af elkøretøjer'. Bilen var tilsluttet standeren, men da en parkeringsvagt kontrollerede pladsen, var opladningen stoppet af ukendte årsager. Kommunen vurderede, at bilen ikke var under aktiv opladning, og udskrev en parkeringsafgift.

Bilisten nægtede at betale, men sagen endte i fogedretten, hvor Gældsstyrelsen og Randers Kommune fik medhold. Afgørelsen betyder, at det ikke er nok at have bilen tilsluttet; der skal være en faktisk ladeproces i gang. FDM, der repræsenterer bilisters interesser, er stærkt utilfredse med afgørelsen. Chefkonsulent Dennis Lange udtaler: 'Så længe det er sådan, kan vi kun advare mod at lade på pladserne.

' Organisationen påpeger, at der er mange tekniske årsager til, at opladning kan stoppe uden bilistens viden, eksempelvis fejl i infrastrukturen, automatik i standeren eller balancering af elnettet. Med nye EU-krav på vej, som skal gøre ladestandere i stand til automatisk at regulere opladningen, risikerer problemet at blive endnu mere udbredt.

'Hver gang du skal lade på en offentlig ladestander med den her type skiltning, er der en overhængende risiko for, at man får en regning på 510 kroner, hvis man ikke opholder sig hos bilen hele tiden,' siger Dennis Lange. Randers Kommune fastholder, at den nuværende praksis er korrekt, og at skiltningen tydeligt angiver, at køretøjet skal være under opladning. FDM vil nu tage sagen op med Transportministeriet for at få en klarere fortolkning af reglerne.

Indtil da opfordres elbilister til at være opmærksomme og overveje at undgå ladestandere med denne skiltning, medmindre de kan overvåge bilen konstant. Sagen understreger et behov for tydeligere retningslinjer og bedre information til bilister, så de ikke risikerer ubehagelige overraskelser i form af bøder





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Elbil Ladestander Parkering Bøde FDM

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