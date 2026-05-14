Elbiler stiger i pris på brugtbilmarkedet

De tårnhøje priser på benzin og diesel har fået efterspørgslen på elbiler til at stige markant, ikke kun i Danmark, men i hele Europa. Og derfor kan danskerne se frem til, at brugte elbiler ligefrem stiger i pris.

Prisfesten er ovre for forbrugerne på brugtbilmarkedet, siger han, hvor vi siden 2022 har set, at priserne på brugte elbiler har været faldende, men udviklingen går nu den modsatte vej. En lignende vurdering kommer fra Mikkel Jepsen, koncerndirektør for brugte biler hos Nic. Christiansen Gruppen, der blandt andet importerer elbiler til Danmark. Jeg tror, vi inden udgangen af juni vil se en stigning på mellem 7 og 10 procent på udsalgspriserne, siger han.

Normalt sætter forhandlerne prisen på biler ned, hvis de ikke er blevet solgt, men på Bilbasen oplever man i øjeblikket, at flere sætter priserne op på aktive annoncer. Årsagen er, at der er kommet gang i efterspørgslen efter elbiler i Europa. Det betyder, at mange af de brugte elbiler, der tidligere fandt vej til de danske forbrugere, nu bliver solgt på hjemmemarkedet.

Det skyldtes blandt andet prisstigningerne på benzin og diesel på grund af krigen i Iran og lukning af Hormuzstrædet. Når tyskerne kigger på tallene på benzinstanderen, får de mere lyst til at købe en elbil, og hvis budgettet ikke rækker til en ny elbil, så kigger de på en brugt elbil. Der er iværksat nogle ordninger i Tyskland, Frankrig og Spanien, som samlet pumper 60 milliarder kroner ud i tilskud til køb af elbiler, nye og brugte.

I årets første fire måneder er der indregistreret 57.174 brugte elbiler herhjemme, viser tal fra Danmarks Statistik, mens der i samme periode sidste år kun blev indregistreret 47.882 brugte elbiler. Det er en stigning på over 19 procent. Det er særligt de mest populære elbiler herhjemme, der kan stige i brugtpris. Det drejer sig blandt andre om Volkswagen ID.4 og ID.3, Skoda Enyaq, BMW iX3, men også mindre modeller såsom Opel Corsa-e, fortæller Jan Lang





