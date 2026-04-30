Elbiler: Fra nørd til mainstream – hvad betyder det for dig?

Elbiler er blevet en del af hverdagen for de fleste danskere. Men hvad betyder det egentlig at skifte til elbil? Vi dykker ned i de vigtigste aspekter, herunder opladning, rækkevidde, omkostninger og fremtidens elnet. Læs mere om, hvordan elbiler kan være mere end bare en bil.

Elbiler er i dag tilgængelige i en bred vifte af størrelser, typer og prisklasser. Her ses Hyundais Ioniq 6 med en startpris på 270.000 kroner, der oplades side om side med en G-klasse Mercedes til godt 1,5 millioner kroner.

Illustration: Bjørn Godske. Med elbiler skal vi vænne os til en række nye ting – også dem, der kan gå galt. Vi hjælper dig på vej i en ny opdatering og dykker ned i nogle af de vigtigste aspekter. For grundlæggende er en elbil bare en bil – ikke noget nyt her.

De fås til store og små familier, som sportsvogne, næsten selvkørende og med alt den luksus, du kan ønske dig i alle prisklasser. Det lyder besnærende, og når det gælder det fundamentale – altså transporten fra A til B – er det også sandt. Der er ikke sket noget grundlæggende nyt i mere end 100 år.

Alligevel er alt forandret, og det er svært at finde en nyslået elbilsejer eller en arg modstander af elbiler, som ikke på rekordtid kan komme med talrige argumenter for og imod. Derfor har vi lavet Ingeniøren Update med en række videoer og en podcast, hvor vi går i dybden med en række af de dilemmaer, udfordringer og muligheder i en fremtid, hvor stort set alle kører elbil.

For når en ny teknologi kommer rullende – for elbilernes vedkommende helt konkret – vil der være en periode, hvor first-moverne kaster sig over alt det nye og hurtigt skubber vanskelighederne af vejen. Gamle vaner bliver hurtigt skiftet ud. Skeptikerne er måske mere tilbøjelige til at se håret i suppen og vil lige vente og se, hvor det bærer hen. Hvorfor ikke bare holde fast i det, man kender?

Noget har dog forandret sig i løbet af de sidste par år. Hvor det tidligere var first-moverne, som drev markedet fremad, er det i dag nærmest os alle sammen. I årets første tre måneder var 95 procent af nybilsalget til private elbiler. At købe elbil er gået fra nørd til mainstream.

Men overgangen er ikke gnidningsfri. De fleste har måske forstået, at opladning og rækkevidde er to vigtige parametre, når slutsedlen skal skrives. Men hvad koster det lige at køre i bilen, når elprisen svinger, eller når en præsident beslutter at starte en krig i Mellemøsten? For hvad koster det egentlig at køre elbil?

Tidligere var det nemt at se prisen på tankstationen og dividere det med bilens gennemsnitlige forbrug pr. kilometer. Men nu kan prisen på opladning være en jungle, der minder om mobilabonnementer for 10-15 år siden. Det har nemlig stor betydning, hvor du oplader og hvornår. Er det på en lynlader langs motorvejen, ved kantstenen fordi du tilfældigvis bor i lejlighed, eller er du så heldig at have en oplader hjemme i garagen?

Hvilket abonnement skal du have, hvis noget overhovedet? Og hvad med tidspunktet? Nogle dage kan opladningen nærmest være gratis (bortset fra nettariffer) på grund af masser af vind og sol i elnettet, mens man andre dage med mørke og vindstille helst skal holde stikket ude af bilen. Ingeniøren Update 'En elbil er mere end bare en bil' viser vej i biljunglen, udpeger de værste fejl og fælder og leverer perspektivet for en fremtid, hvor vi alle kører i elbil.

Professor i elforsyning giver sit bud på, om der er el nok til alle vores elbiler, og hvordan de kan indgå i fremtidens eldistribution. Ny teknologi betyder også nye ting, som kan gå i stykker. Tidligere var service og reparationer af biler noget med friske tændrør, ny motorolie og en utæt lydpotte. I dagens elbiler handler det om batteriernes degradering, opdatering af software og udskiftning af kostbar effektelektronik.

Især det sidste er nok en overraskelse af de mere ubehagelige og dermed dyre. At bruge effektelektronik til at styre en elmotor er blevet gjort i årtier. Men at lægge det i en bil, der skal køre i sol, hård frost, regn og alt derimellem, er måske ikke noget bilproducenterne har stor erfaring med. Det er der allerede nogle højtprofilerede bilmærker og kunder, hvis garanti er udløbet, der betaler prisen for.

Elbiler kan også give vores allesammens elnet helt nye teknologiske muligheder. Hvis det gøres rigtigt, kan elbiler gå hen og blive en positiv medspiller, som aflaster elnettet i kritiske øjeblikke, for eksempel ved at stoppe opladningen automatisk, når priserne bliver høje eller ligefrem levere energi tilbage mod betaling.

Hvordan elbiler kan være en del af fremtidens elektrificerede samfund, har vi talt med professor i elforsyning Marie Münster fra DTU om i denne Ingen af os er næppe 100 procent vanedyr eller first-mover. Derfor har vi samlet en palet af viden om, hvad overgangen til elbiler kommer til at betyde for os som bilejere. Det gælder både, når vi skal købe elbil for første gang, og når den går i stykker.

Og så forsøger vi at give et bud på, hvordan elbiler kan blive meget mere end en bil, måske ligefrem en gevinst for fremtidens elnet





