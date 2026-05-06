Elbilen som det nye hjemmebatteri: Per Hylle viser vejen til V2G

En gennemgang af hvordan Vehicle-to-Home og Vehicle-to-Grid teknologi kan transformere private hjem og det kollektive elnet ved hjælp af elbiler.

I den nordjyske by Hjørring finder man Per Hylle, en mand der ikke blot ser sin elbil som et transportmiddel, men som en central del af hjemmets energistrategi.

Når man træder ind i hans hjem, bliver det hurtigt tydeligt, at der er styr på detaljerne i det elektriske forbrug. Lige nu trækker huset mellem 100 og 200 watt, et tal der naturligvis svinger alt efter, hvilke apparater der er i brug. Et klassisk eksempel er fryserens kompressor, som skaber små spidser i energiforbruget, hver gang den starter op for at holde temperaturen nede.

For Per Hylle er dette ikke blot teknisk nysgerrighed, men fundamentet for en helt ny måde at tænke strømforsyning på i private hjem. I indkørslen holder den imponerende Hyundai Ioniq 9, en syv-sædet familiebil der bringer langt mere end blot plads til passagerer. Bilen er udstyret med et massivt batteri på 110 kWh, hvilket gør den til et potentielt kraftværk på hjul.

Gennem en app kan Per overvåge energistanden i realtid, men ambitionen rækker langt ud over blot at køre fra A til B. Han arbejder målrettet på at optimere brugen af Vehicle-to-Home, bedre kendt som V2H. Dette koncept gør det muligt at sende strøm fra bilens batteri tilbage i huset, så man kan bruge bilen som en gigantisk ekstern batteripakke. Drømmen er dog at bevæge sig mod Vehicle-to-Grid, eller V2G, hvor elbiler ikke blot hjælper det enkelte hjem, men indgår som dynamiske medspillere i det kollektive elnet.

I et V2G-scenarie kan millioner af elbiler fungere som et distribueret energilager, der kan stabilisere nettet ved at levere strøm i spidsbelastningsperioder og lade op, når der er overskud af grøn energi fra vindmøller og solceller. Den tekniske implementering af disse løsninger er fascinerende, især når man bringer solceller ind i ligningen. Per Hylle påpeger, at man teoretisk set kan koble bilens batteri direkte til inverterens batteriindgang.

Ved at bruge AC-strøm til at lade bilen og derefter dumpe DC-strømmen direkte tilbage i inverteren via de ledige DC-stik, kan man skabe et ekstremt effektivt lukket system. Det kræver ifølge ham ikke nødvendigvis store mængder ekstra hardware, men snarere en intelligent styring af energistrømmene.

Denne form for integration betyder, at man kan lagre solenergi i bilen om dagen og bruge den til at drive huset om natten eller i perioder med høje elpriser, hvilket gør boligen langt mere selvforsynende og mindre sårbar over for prisudsving på energimarkedet. Vejen til denne teknologiske frihed har dog ikke været uden forhindringer. Per Hylle fortæller med en vis frustration om sin oplevelse med en Nissan købt tilbage i 2018.

Allerede dengang havde bilen teknologien til at levere strøm tilbage til huset, og i lande som Tyskland var dette fuldt ud tilladt og implementeret. I Danmark var virkeligheden dog en anden, da lovgivningen og netreglerne på det tidspunkt ikke understøttede denne form for energiflux. Det betød, at Per kunne lade sin bil på arbejdet og køre hjem med fuldt batteri, men han fik ikke lov til at bruge denne energi i sit eget hjem.

Han kalder det direkte latterligt, at ejere af elbiler ikke har haft ret til at bruge deres eget indkøbte batteri som forsyning i privaten. Det er derfor en stor lettelse og en positiv udvikling, at teknologien og accepten nu bevæger sig i den rigtige retning, så vi endelig får lov til at udnytte det fulde potentiale i vores elektriske køretøjer. Kigger man fremad, repræsenterer denne udvikling et paradigmeskift i vores forståelse af energi.

Elbilen ophører med at være en passiv forbruger af strøm og bliver i stedet en aktiv ressource i den grønne omstilling. Ved at integrere V2H og V2G i stor skala kan vi reducere behovet for dyre og miljøbelastende stationære batterianlæg i hjemmene, da vi allerede har enorme batterikapaciteter stående i vores indkørsler.

Det kræver et tæt samarbejde mellem bilproducenter, energiselskaber og lovgivere, men eksempler som Per Hylles installation i Hjørring viser, at teknologien er her, og at gevinsterne både er økonomiske og miljømæssige. Det handler i sidste ende om retten til at administrere sin egen energi og bidrage til et mere robust og bæredygtigt elnet for alle





