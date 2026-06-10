Elafgiftens udløb kan påvirke både husholdninger og statsministerens fremtid

Den midlertidige nedsættelse af elafgiften udløber i 2027, hvilket kan medføre højere regninger for mange familier og skabe politisk pres på regeringen og statsminister Mette Frederiksen.

Den politiske debat om fremtiden for Danmarks elafgift har nået et kritisk punkt, idet den midlertidige nedsættelse, som har holdt strømpriserne på historisk lave niveauer, udløber ved udgangen af 2027.

Efter årsskiftet faldt den samlede afgift på elektricitet fra 90 øre til blot 1 øre inklusiv moms, og mange husholdninger har derfor oplevet en betydelig lettelse i deres månedlige budget. Ifølge Betina Grimstrup, privatøkonom hos Nordea, vil en tilbagevenden til de tidligere satser sandsynligvis få mærkbare konsekvenser for mange familier. El er en uundværlig del af hverdagen - den driver belysning, køleskabe, vaskemaskiner, tørretumblere, ladere til mobiltelefoner og el‑biler.

Når afgiften stiger{-}og den samlede {-}kan selv små husholdninger mærke en øget udgift på deres elregning. Grimstrup advarer om, at de fleste familier har vænnet sig til den lavere pris, og at en pludselig stigning vil tvinge mange til at revurdere deres private økonomi, omrokere forbrug og i værste fald reducere forbruget af energiintensive apparater. De økonomiske implikationer af en ændring i elafgiften varierer naturligvis fra husstand til husstand.

Boligstørrelse, isoleringsgrad, antallet af beboere og den generelle indkomst spiller alle ind i, hvor stor en påvirkning en afgiftsstigning vil have. I store familier med højt forbrug kan den ekstra udgift let løbe op i flere tusinde kroner om året, mens mindre, energieffektive lejligheder kan mærke en mere beskeden stigning. Budskabet fra eksperter er klart: husholdninger bør forberede sig på at justere deres budgetter og overveje energieffektivisering som en langsigtet løsning på de stigende omkostninger.

Regeringen har i sin nuværende finanspolitik valgt ikke at afsætte midler til en forlængelse af den reducerede elafgift. I stedet prioriterer den en anden form for skattenedsættelse: afskaffelse af momsen på frugt og grønt og en halvering af den generelle fødevaremoms, når de tekniske forudsætninger er på plads. Radikale Venstres erhvervsordfører, Steffen Holme Helledie, har i et interview på P1 Morgen forklaret, at denne beslutning er resultatet af komplekse politiske forhandlinger og nødvendige kompromiser i regeringsgrundlaget.

Selvom han udtrykker utilfredshed med, at den sænkede elafgift må ophøre, understreger han, at aftalen afspejler den balancering, der er påkrævet i en samlet økonomisk politik. Økonomisk overvismand Carl‑Johan Dalgaard har på sin side lavet en talbaseret sammenligning: en permanent lav elafgift vil koste staten omkring 8 milliarder kroner årligt, mens en tilsvarende reduktion af fødevaremomsen vil udgøre et tab på mellem 15 og 20 milliarder kroner.

Disse tal understøtter regeringens argument om, at en lavere elafgift er en mere omkostningseffektiv måde at lette husholdningernes økonomi på, selvom den kun er midlertidig. Samtidig viser politiske analyser, at den nuværende udvikling kan have en indirekte betydning for statsminister Mette Frederiksens politiske fremtid. Hvis den kommende stigning i elafgiften fører til økonomisk press på brede dele af befolkningen, kan den offentlige tilfredshed med regeringens økonomiske håndtering synke.

Kommentatorer har derfor spekuleret i, om dette kan blive et afskedskort for den nuværende leder, hvis den politiske opposition formår at gøre elafgiften til et centralt valgtema i de kommende lokale og nationale valg. Således er debatten om elafgift mere end en rent finanspolitisk sag; den er blevet en indikator for den bredere politiske balance i landet, hvor både økonomiske og sociale faktorer spiller sammen i befolkningens vurdering af regeringens præstationer





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