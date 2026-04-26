El Niño vender tilbage og kan skabe problemer for rejsende

FN advarer om en sandsynlig tilbagevenden af El Niño, hvilket kan føre til globale klimaforandringer og potentielle rejseforstyrrelser. Et populært flyselskab har allerede aflyst hundredvis af afgange.

Rejse nde skal være opmærksomme på en ny regel, der kan skabe udfordringer i lufthavnene, samtidig med at verden står over for potentielle klimaforandringer drevet af den forventede tilbagevenden af El Niño .

Denne udvikling, der allerede viser sig i stigende temperaturer globalt, kan have vidtrækkende konsekvenser for vejrmønstre og rejseplaner over hele kloden. FN’s meteorologiske organisation, World Meteorological Organization (WMO), har netop udsendt en advarsel om, at sandsynligheden for en ny El Niño-periode er høj i de kommende måneder. Wilfran Moufouma Okia, chef for klimaforudsigelser hos WMO, understreger, at klimamodellerne nu er i overensstemmelse med hinanden, og at der er en stærk konsensus om, at El Niño er på vej.

Denne tilbagevenden sker på baggrund af stigende havtemperaturer i det tropiske Stillehav, hvilket er en central indikator for fænomenets udvikling. El Niño er et periodisk fænomen, der karakteriseres ved en opvarmning af havoverfladen i det østlige og centrale Stillehav ud for Sydamerikas kyst. Denne opvarmning er ikke blot en lokal begivenhed; den påvirker atmosfæren og kan forskyde vejrmønstre på tværs af kontinenter. Konsekvenserne af El Niño kan være omfattende og variere betydeligt fra region til region.

WMO’s prognoser indikerer, at de kommende måneder vil byde på globalt overnormale temperaturer. Samtidig forventes der ændringer i nedbørsmønstrene, med markante regionale forskelle. Nogle områder, herunder dele af Sydamerika, det sydlige USA, Afrika og Centralasien, kan opleve øget nedbør, hvilket kan føre til oversvømmelser og andre relaterede problemer. Omvendt risikerer andre regioner, såsom Australien, Indonesien og dele af Sydasien, at blive ramt af tørkeperioder, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for landbruget og vandforsyningen.

Den seneste El Niño-periode, der begyndte i 2023 og fortsatte ind i 2024, bidrog sammen med den menneskeskabte globale opvarmning til, at 2024 blev det varmeste år, der nogensinde er målt. Dette understreger den akkumulerede effekt af naturlige klimavariationer og menneskelige aktiviteter på klodens klima. Udover de globale klimaforandringer, der er forbundet med El Niño, står rejsende også over for potentielle udfordringer i lufthavnene. Et populært flyselskab har allerede aflyst hundredvis af afgange, hvilket vil påvirke tusindvis af rejsende.

Årsagen til aflysningerne er ikke direkte forbundet med El Niño, men den øgede ustabilitet i vejret, som El Niño kan forårsage, kan potentielt føre til flere forstyrrelser i flytrafikken. Rejsende bør derfor være forberedte på mulige forsinkelser og aflysninger og holde sig opdateret om deres flyselskabs information. Det er vigtigt at tjekke flystatus, inden man tager afsted til lufthavnen, og at have en plan B i tilfælde af uforudsete ændringer. Navnet El Niño stammer fra spansk og betyder “Drengebarnet”.

Betegnelsen blev oprindeligt brugt af fiskere ud for Sydamerikas kyst, der observerede varme havstrømme omkring juletid. Denne observation førte til navnet, der nu bruges til at beskrive det komplekse klimafænomen, der kan have globale konsekvenser. Den kommende periode vil kræve øget opmærksomhed og forberedelse både fra myndigheder, flyselskaber og rejsende for at minimere de potentielle negative effekter af El Niño og de relaterede rejseforstyrrelser





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Krisecentre får tyngdedyner: 'De hjælper kvinderne med at finde ro' | NyhederEt krisecenter i Holbæk har succes med at give kvinder, som kommer på centeret, en tyngdedyne, som kan være med til at skabe ro, selvom kroppen er i alarmberedskab.

Read more »

Fra Ensomhed til Håb: Ny Konsulent Skal Bekæmpe Ungdommens Ensomhed i JyllandMarie Louise Elgaard, der selv har oplevet ensomhed, er ansat som den første frivillig- og organisationskonsulent i Jylland hos Ventilen for at mindske ensomhed blandt unge mellem 15 og 30 år. Hun vil arbejde for at aftabuisere ensomhed og skabe flere fællesskaber for unge.

Read more »

Nye regler for powerbanks kan påvirke din rejseOpdaterede internationale regler fra ICAO begrænser antallet af powerbanks du må medbringe på flyet til to, og forbyder opladning under flyvningen. Det er vigtigt at kende reglerne for at undgå problemer i lufthavnen.

Read more »

Trump: Amerikansk forhandlingsholds rejse til Pakistan aflystDet Hvide Hus oplyste fredag, at to udsendinge ville rejse til Pakistan lørdag morgen for at mødes med Iran.

Read more »

Familie bygger drømmehjem af halm i EngesvangEn midtjysk familie er i gang med at bygge to huse af halm, træ og ler for at leve mere bæredygtigt og skabe et godt indeklima. Projektet er dyrere og mere tidskrævende end traditionelt byggeri, men familien ser det som en måde at tage ansvar og vise deres børn en alternativ livsstil.

Read more »

13-årig Valdemar konfirmeret efter 71 gudstjenester og en passion for kirkeklokkerValdemar Hansen Nielsen, en 13-årig dreng med autisme, blev konfirmeret efter at have deltaget i 71 gudstjenester, drevet af sin store interesse for kirkeklokker. Hans unikke rejse til konfirmationen er et eksempel på inklusion og tilpasning.

Read more »